"ZDF Hitparade": Sender plant im April Show mit Thomas Gottschalk

Am 5. Juni versucht er es dann wieder mit einer großen Abendshow: In „Mensch Gottschalk“ plaudert er mit Gästen drei Stunden lang über Themen und Menschen, über die das ganze Land spricht.

Dann wechselte der Moderator zum Sender RTL. Dort saß er beim „Supertalent“ in der Jury. In der Live-Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ tritt der Moderator gemeinsam mit Günther Jauch gegen Studiokandidaten an und in „Back to School – Gottschalks großes Klassentreffen“ gibt es Treffen mit Promis und ehemaligen Schulkameraden.

Thomas Gottschalks Abschied von „Wetten, dass...?“ beginnt am 4. Dezember 2010, als sich Wettkandidat Samuel Koch in der Show schwer verletzt. Er bleibt querschnittsgelähmt. Danach gibt Gottschalk nach mehr als 20 Jahren „Wetten, dass...?“ auf – es liege „ein Schatten auf der Sendung“, sagt er.

Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere: Von 1982 bis 1984 moderierte Gottschalk die Musikshow „Thommys Pop-Show“. 1984 fand ein Pop-Festival in der Dortmunder Westfalenhalle statt, bei dem unter anderem die Band „U2“ mit Sänger Bono (links) und Bassist Adam Clayton (rechts) spielte.

Berlin „Hier ist Berlin! Das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer eins der Hitparade!“, ruft am 18. Januar 1969 ein junger Mann um 18.50 Uhr in sein Mikrofon. Was der ehemalige Autoverkäufer und Radiomoderator Dieter Thomas Heck mit seiner Ansprache vor 50 Jahren begonnen hat, ist heute längst Kult.

Die „ZDF-Hitparade“ hat große Schlagerstars hervorgebracht und das deutsche Fernsehen in mehreren Punkten revolutioniert. Und das feiert der Sender jetzt: Anlässlich des Jubiläums plant Entertainer Thomas Gottschalk mit dem Sender in Offenburg eine Samstagabendshow, sagte ein ZDF-Sprecher.

Gottschalk werde die Sendung moderieren. Er hole Gäste und Musik aus mehreren Jahrzehnten in die Show. Aufgezeichnet werde sie voraussichtlich Mitte April im baden-württembergischen Offenburg. Gesendet werden soll sie dem Plan zufolge am 27. April (20.15 Uhr).

Zum Jubiläum der Show blicken wir auf die wichtigsten Fakten zu der Show, die bis zum Jahr 2000 produziert wurde. Zum Beispiel den, dass die Show von einem ihrer Ex-Moderatoren selbst abgesetzt wurde.

Das System: So funktionierte die „Hitparade“

Das Grundprinzip der Sendung war recht simpel: Künstler stellen ihre neuen Hits vor, die Zuschauer wählen ihren Liebling. Doch die Modalitäten änderten sich stetig. Mal wurde mit einer beliebigen Postkarte abgestimmt, mal mit einer Karte, die man beim ZDF bestellen musste. Später gab es dann Telefonabstimmungen.

Zu Beginn konnten Künstler insgesamt drei Mal mit demselben Hit antreten, zum Schluss nur noch zweimal. Auch die Anzahl der Künstler pro Show variierte über die Jahre.

Die Moderatoren: Dieter Thomas Heck, Victor Worms und Uwe Hübner

Wer „Hitparade“ sagt, meint Dieter Thomas Heck . Wer Dieter Thomas Heck sagt, meint deutsches Nachkriegsfernsehen. Ohne den Moderator, der bürgerlich Carl-Dieter Heckscher hieß, hätte es viele Innovationen im TV nicht gegeben. Hecks typische Sprache brachte er 1969 aus dem Radio mit, wo er im Saarland bereits eine Hitparaden-Sendung moderiert hatte. Bis zum Januar 1985 moderierte Heck die Sendung. 2018 ist Dieter Thomas Heck im Alter von 80 Jahren gestorben.

Heck agierte in einem aufgeräumten Studio, in dem nicht die Einrichtung, sondern Gäste und Gastgeber im Mittelpunkt standen. Er suchte den Kontakt zum Publikum und auch zu Mitarbeitern, die sich in anderen Shows hinter Theatervorhängen und der Kamera versteckten.

Dieter Thomas Heck moderiert den Abspann der „Hitparade“

Am deutlichsten wurde das beim Abspann, wenn Heck den Tonmann am großen Pult im Studio bat: „Rainer, fah’ ab“. Dabei stand Rainer mit seinem Tonpult symbolisch auch für Innovationen, wie etwa Soundeffekte oder das interaktive Element der Abstimmung über den besten Titel.

Viktor Worms in der „ZDF-Hitparade“. Das undatierte Foto ist wohl 1986 entstanden.

Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Auch nach Hecks Abschied blieb es innovativ: Nachfolger Viktor Worms und sein Team experimentierten mit anderen Abstimmungsmodi und erlaubten auch Songs, die nicht deutschsprachig waren. David Hasselhoff und Samantha Fox waren nun nach Michael Holm und Roland Kaiser zu sehen.

Unter Worms wurde es Künstlern zudem erlaubt, mit Vollplayback zu singen. Allerdings brachte das nicht den erhofften Erfolg. Worms moderierte die „Hitparade“ von 19985 bis 1990.

Uwe Hübner (Mitte) mit Nicole und Rekordgast Roland Kaiser im Jahr 2000.

Foto: imago stock&people / imago/Scherf

Mit Uwe Hübner kehrte die „Hitparade“ ab 1990 zu ihren Wurzeln zurück: überwiegend deutschsprachige Titel, ab 1992 nur noch Live-Gesang und ein Abstimmungsmodus, der für alle Zuschauer einfach zu durchschauen war. Unter Hübner wurde somit wieder das Kernpublikum angesprochen: Fans des deutschen Schlagers. Das Ende der Show konnte Hübner jedoch nicht aufhalten: Im Jahr 2000 wurde die Sendung eingestellt. Verantwortlicher Unterhaltungschef des ZDF zu dieser Zeit: ausgerechnet der ehemalige Moderator der Show Victor Worms.

Die Künstler: Roland Kaiser kam am häufigsten in die „ZDF-Hitparade“

Fast zum Inventar der Sendung gehörte Roland Kaiser. Er trat von allen Teilnehmern am häufigsten in der Show auf. In insgesamt 368 Shows war Roland Kaiser 67 Mal zu sehen, wie es in einer Biografie von Roland Kaiser heißt. Auf den weiteren Plätzen folgen: Chris Roberts (61 Auftritte), Bernhard Brink (58), Howard Carpendale (57), Michael Holm (53) und Nicole (51). Nicole wurde von den Zuschauern am häufigsten auf Platz 1 der Hitliste gewählt – und zwar 17 Mal.

Heino (li.) mit Roland Kaiser in der Hitparade im Jahr 1984.

Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Unter den meistgesuchten Künstlern bei Google im Zusammenhang mit der Hitparade findet sich übrigens eine Band, die gar nicht so häufig dort zu sehen war. Die Flippers werden zwar offensichtlich von Internetnutzern damit in Verbindung gebracht, landen aber nicht mal unter den „Top 40“ der häufigsten Auftritte. Vielleicht waren es aber einfach die bunten Anzüge der Band, die bei den 19 Auftritten so in Erinnerung blieben.

Die Adressen: Nicht alle Künstler wohnten in einem Haus

Während der Auftritte von Bern Clüver, Wolfgang Petry und Katja Ebstein wurden immer wieder Adressen eingeblendet. Viele Zuschauer hielten dies für die Adresse der Künstler. Skeptisch wurden sie erst als ein und dieselbe Adresse bei mehreren Sängern auftrat.

Tatsächlich handelte es sich bei den Adressen um Daten der Plattenfirma oder des Managements der jeweiligen Interpreten. Dort konnten Zuschauer dann Autogrammkarten bestellen oder ihrem Idol einen Brief zukommen lassen.