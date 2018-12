Baustellen werden Autofahrer auch 2019 an vielen Ecken nerven. Hinzu kommen Sperrungen von Bahnstrecken. Der ADAC warnt vor einem Verkehrskollaps.

Verkehr Warnung vor Kollaps: Baustellen bremsen Verkehr in Berlin

Die Berliner und ihre Gäste werden sich im neuen Jahr auf Staus, Umwege, volle Züge und unterbrochene Bahnlinien einrichten müssen. An zahlreichen Stellen des Straßen- und Schienennetzes der Hauptstadt wird 2019 repariert, saniert und neu gebaut.

Die Baustellen werden «für den Verkehr in der Stadt enorme Behinderungen zur Folge haben», stellt der Automobilclub ADAC Berlin-Brandenburg in einem Ausblick zum Jahreswechsel fest. Der Autofahrerverband kritisiert zugleich eine mangelnde Abstimmung bei der Baustellenplanung.

Es entstehe «der Eindruck, dass Baustellen genehmigt werden, ohne den Verkehrsablauf halbwegs akzeptabel aufrechterhalten zu können». Zusätzliche Staus entstünden durch schlechte oder kaum vorhandene Umfahrungsmöglichkeiten. «Es fehlt hier ganz klar an einer zentralen Koordinierungs- und Genehmigungsstelle», fasst der ADAC zusammen.

Ein Beispiel dafür seien die vielen Baustellen im Berliner Nordosten. Dort gebe es weiterhin starke Behinderungen durch die Großbaustellen Autobahn 10 Nord und am Pankow-Zubringer der A114. Gleichzeitig wird an der Bundesstraße 2 bei Malchow und der B109 an der Schönerlinder Straße gebaut. Die übrigen Strecken dürften den Berufspendlerverkehr nach Einschätzung des ADAC kaum aufnehmen können.

Probleme im öffentlichen Nahverkehr

Der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr sei auch nicht unbedingt empfehlenswert, denn «auch hier sind die Zustände gleichermaßen dramatisch». «Schon jetzt platzen die Bahnen vor allem im Berufsverkehr aus allen Nähten», heißt es in der Stellungnahme des Autoclubs. Wagenmangel, Baustellen und Personalprobleme verschärften die Situation. Wenn die Berliner Verkehrsbetriebe auch noch in eine ernste U-Bahn-Krise schlitterten, «ist der Verkehrskollaps in der Hauptstadt kaum aufzuhalten», warnt der ADAC.

Zu Jahresbeginn sind bei der U-Bahn im Berliner Westen Teilstrecken unterbrochen. Grund ist die Erneuerung von Weichen am Wittenbergplatz. Sieben Wochen lang, vom 4. Januar bis 24. Februar, fährt die Linie U2 nicht zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Gleisdreieck. Die U3 ist von Spichernstraße bis Warschauer Straße außer Betrieb. Ab Ende Februar sind weitere Sanierungsarbeiten auf Abschnitten der U1 und U3 geplant. Größere Einschränkungen sind dann im Herbst auf dem südlichen Teil der Linie U6 zu erwarten.

Auch bei der Deutschen Bahn sind größere Projekte in Vorbereitung.

So wird der Nord-Süd-Tunnel der S-Bahn in Berlin zwischen Gesundbrunnen und Yorckstraße im Januar zweimal für jeweils vier Tage gesperrt. Im April und Mai 2019 unterbrechen Bauarbeiten die Ringbahn zwischen Schönhauser Allee und Greifswalder Straße sechs Wochen lang. Dort werden vier parallel verlaufende Gleise der Fern- und der S-Bahn erneuert.

Eigentlich gilt seit Anfang 2014 in Berlin ein sogenanntes Aufgrabeverbot. Demnach dürfen gerade neu gemachte Fahrbahnen fünf Jahre sowie Rad- und Fußwege drei Jahre lang nicht erneut aufgegraben werden. Das sei grundsätzlich sinnvoll, bemerkt der ADAC. Allerdings werde «zunehmend sehr großzügig mit Ausnahmegenehmigungen gearbeitet».

Von den Baustellen abgesehen steht Fahrern von Dieselautos weiteres Ungemach bevor: Ab Sommer 2019 müssen mindestens elf Berliner Straßenabschnitte für Diesel bis zur Abgasnorm Euro 5 gesperrt werden. So hat es das Verwaltungsgerichts Berlin entschieden. Die Senatsverwaltung muss für weitere rund 100 Abschnitte Fahrverbote prüfen. Noch ist nicht klar, was dort passieren wird.