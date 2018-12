Berliner Morgenpost bekommt 18 European Newspaper-Awards

Berlin. Große Anerkennung für die Berliner Morgenpost: Beim 20. „European Newspaper Award“ ist die Berliner Morgenpost mit insgesamt 18 Auszeichnungen sowie einer „Special-Recognition“ – also einer besonderen Anerkennung – für ihren Online-Auftritt geehrt worden.

Von den 18 Awards gingen allein sieben an den Bereich Infografik. So publiziert die Berliner Morgenpost jeden Sonntag ganzseitige Infografiken zum Beispiel zur demographischen Entwicklung in Berlin, zur Fahrradstadt Berlin oder zu anderen aktuellen Themen. Mit sechs Awards wurden Fotogeschichten und Porträts in der Morgenpost ausgezeichnet.

Hervorgehoben wurden außerdem eine Ausgabe der „Berliner Illustrirten Zeitung“, Lokalseiten und die Sonderausgabe zum sogenannten Zirkeltag am 5. Februar 2018 - also dem Tag, an dem die Mauer zwischen Ost und West genauso lang weg war, wie sie gestanden hatte. Preise gab es auch zum Thema Schriftgestaltung sowie zur Serie „Gefährliche Orte in Berlin“.

Der „European Newspaper Award“, gegründet 1999 vom Zeitungsdesigner Norbert Küpper, gilt als der größte europäische Zeitungs-Wettbewerb. Seine Jury ist mit internationalen Art-Directors besetzt. Die Preise werden auf dem „European Newspaper Congress“ verliehen, der im Mai kommenden Jahres in Wien stattfindet.

An dem 20. Wettbewerb beteiligten sich insgesamt 182 Zeitungen aus 25 Ländern. Es habe keinen Rückgang bei der Anzahl der eingereichten Arbeiten gegeben, die „hohe Qualität“ habe die Jury beeindruckt, sagte Zeitungsdesigner Küpper. Als Haupttrend sei festzustellen, dass Zeitungen überall in Europa verstärkt visualisiert arbeiteten, um komplexe Sachverhalte für ihre Leserinnen und Leser verständlich darzustellen.

( BM )