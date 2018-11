Berliner wollen neue U-Bahnlinien

Berlin. Die Berliner wünschen sich einen Ausbau des U-Bahnnetzes, auch wenn dieser sehr teuer ist. So das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) stellten sich im Berlin Trend von Berliner Morgenpost und RBB-„Abendschau“ hinter entsprechende Überlegungen des Senats. Die Zustimmung zum U-Bahnausbau reicht quer durch alle Altersgruppen, Bildungsniveaus und Parteipräferenzen. Auch unter den Anhängern der Koalitionsparteien SPD, Linke und Grünen, die den Ausbau der Straßenbahn Investitionen in ein größeres U-Bahnnetz vorziehen, gibt es eine breite Mehrheit für die U-Bahn. Auch Menschen, die überwiegend mit dem Auto unterwegs sind, befürworten zusätzliche U-Bahnlinien. Mit 72 Prozent ist unter Autofahrern die Zustimmung zu den unterirdischen Zügen sogar größer als unter den regelmäßigen Nutzern von Bahnen und Bussen.

Bei anderen Vorhaben, die Infrastruktur für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) zu verbessern, zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Dort ist die Zustimmung nicht ganz so hoch. So sind 57 Prozent der Befragten dafür, Busspuren und Straßenbahnlinien auszubauen, auch wenn dadurch Fahrspuren für den Autoverkehr wegfallen. Dieser Gedanke gefällt aber nur einem guten Drittel der Autofahrer (36 Prozent). Insgesamt spricht sich aber eine deutliche Mehrheit für dieses Element der Verkehrswende aus. Bei den ÖPNV-Nutzern sind es 63 Prozent, bei regelmäßigen Radfahrern sogar 81 Prozent

Die Stimme der Autofahrer hat aber in Berlin ein vergleichsweise geringes Gewicht. Nicht einmal jeder dritte (29 Prozent) der 1002 wahlberechtigten Bürger, die Infratest dimap für den Berlin Trend vom 14. bis 17. November befragt hat, bezeichnet sich als Autofahrer. Im Juni 2016 hatten sich 32 Prozent entsprechend eingeordnet.

Die große Mehrheit (57 Prozent) der Berliner nutzt überwiegend die Angebote der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn. 13 Prozent gaben an, sich meistens per Rad durch die Stadt zu bewegen. Bei der sommerlichen Umfrage von 2016 lag der Anteil bei 15 Prozent. Die Autofahrer haben nur im Lager der AfD-Anhänger eine ganz knappe Mehrheit. Unter Grünen-Wählern fahren hingegen weniger Menschen Auto (18 Prozent) als Fahrrad (24 Prozent).

Die wachsende Zahl der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel in der Hauptstadtregion kann zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember mit Angebotsverbesserungen rechnen. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag ankündigte, soll es dann vor allem im Regionalverkehr mehr Züge und dichtere Takte geben. Geplant sind unter anderem zusätzliche Fahrten des RE2 zwischen Berlin und Nauen. Bei der S-Bahn sind wegen fehlender Züge dagegen nur kleinere Verbesserungen möglich.

