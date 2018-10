Berlins Beamte bekommen mehr Geld

Berlin. Mit einem umfassenden Finanzpaket will die SPD die Lebenssituation der Berliner deutlich verbessern. „Durch die Entwicklung der Stadt ist für viele Berliner eine finanzielle Belastung entstanden“, sagte der Regierende Bürgermeister und SPD-Landeschef Michael Müller am Sonnabend. Das soll sich nun spürbar ändern.

Alle Landesbediensteten sollen ab 2021 eine Art Berlinzulage in Höhe von 150 Euro erhalten. Schon ab dem kommenden Jahr soll der Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen auf elf Euro angehoben werden, danach soll er schrittweise bis auf 12,63 Euro steigen. Außerdem wollen die Sozialdemokraten künftig die ersten beiden Hortjahre in der Grundschule und das Schulessen kostenfrei anbieten. Außerdem sollen die Wasserpreise weiter gesenkt werden, kündigten die Sozialdemokraten in ihrem Beschluss an.

„Wir wollen damit hin zu einer bezahlbaren Stadt“, sagte Fraktionschef Raed Saleh auf der Sitzung des Landesvorstandes im „Speicher“ in Friedrichshain, wo das Finanzpaket beschlossen wurde. Damit setze die SPD den Weg der kostenfreien Bildung von der Kita bis zur Universität fort. Insgesamt rund 500 Millionen Euro kostet das den Landeshaushalt pro Jahr mehr, hat Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) errechnet. Angesichts der anhaltend guten finanziellen Lage des Landes sei das finanzierbar. „Das ist machbar, ich kann damit leben“, so Kollatz.

SPD reagiert auf sinkenden Trend

Mit den umfangreichen Zulagen und Entlastungen reagiert die SPD auf den anhaltend sinkenden Trend in den Umfragen und bei den Wahlen. „Gerade nach der Bayern-Wahl gibt es großen Aussprachebedarf in der Partei“, sagte Müller. Am vergangenen Sonntag war die SPD in Bayern mit nur noch 9,7 Prozent als fünftstärkste politische Kraft hervorgegangen.

Als Panikreaktion will der Regierende Bürgermeister Müller das Zehn-Punkte-Programm aber nicht verstanden wissen. „Die Situation hat sich über die vergangenen vier Bundestagswahlen aufgebaut, auch der Weg zurück nach oben wird lange dauern“, sagte Müller. Der Landesvorstand beschloss das Papier am Sonnabend bei nur einer Gegenstimme.

Das zusätzliche Geld soll vor allem Bezieher von unteren und mittleren Einkommen entlasten. Deswegen will die SPD auf eine prozentuale Anhebung der Gehälter im öffentlichen Dienst – wie ursprünglich geplant – verzichten. Bis zu 250 Millionen Euro zusätzlich werden dafür jährlich benötigt. Die Anhebung des Mindestlohns bei öffentlichen Aufträgen wird nach den Berechnungen des Finanzsenators bis zu 200 Millionen Euro kosten. Seit Jahren sinke zwar die Arbeitslosenquote, die Fallzahlen bei den Jobcentern seien aber unvermindert hoch, sagte Kollatz. Das sei ein Anzeichen dafür, dass viele Berliner weiter auf Hilfen vom Staat angewiesen seien, obwohl sie einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgingen.

Mehr zum Thema:

Finanzpaket der SPD: 500 Millionen Euro zur Entlastung

Die SPD der kleinen Leute