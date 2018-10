Thüringen: Rechtsrock-Konzert direkt neben Familienfest

Berlin. Nach dem kurzfristigen Umzug eines Rechtsrock-Festivals vom thüringischen Magdala in die Stadt Apolda sammeln sich nun dort Neonazis – direkt neben einem Familienfest. Trotzdem wertet es der Innenminister als Erfolg, da den Veranstaltern durch einen Schachzug der Stadt Magdala viel geld entgangen sei.

Apolda will sich an diesem Samstag mit weiteren Protestaktionen gegen die Fortsetzung eines Neonazi-Konzerts wehren. Dazu aufgerufen hat ein Bürgerbündnis, das auch aus der Landespolitik unterstützt wird.

Bereits am Freitagabend kamen rund 750 Angehörige der rechten Szene zusammen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. An den Gegenprotesten in Magdala und Apolda beteiligten sich demnach 100 Menschen.

Keine Festnahmen am ersten Konzert-Tag

Festnahmen gab es nicht, es wurden aber elf Anzeigen gestellt, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Polizei kontrollierte die Personalien von 109 Konzertbesuchern und zehn Demonstranten. Unterstützt wurde die Polizei Thüringen von Beamten der Bundespolizei sowie von Polizisten aus drei anderen Bundesländern.

Zuerst sah alles so aus, als müsse sich der Landkreis Weimar geschlagen geben. Beim Verwaltungs-, dann beim Oberverwaltungsgericht Thüringen hatte man versucht, ein Rechtsrock-Festival am Wochenende in der Stadt Magdala zu verhindern. So sollten einige Auflagen den Neonazis das Leben schwer machen.

Die Polizei hätte jederzeit die Beschallung unterbrechen dürfen. Alkohol wäre verboten gewesen. Und bestimmte Zahlen- und Buchstabencodes der rechten Szene hätten nicht öffentlich getragen werden dürfen.

Der Landkreis scheiterte vor Gericht – hatte dann aber eine entscheidende Idee

Polizeibeamte stehen vor dem Gelände des Rechtsrock-Festivals „Tage der nationalen Bewegung“ – inzwischen ist das Festival hier abgebrochen worden und umgezogen.

Doch das Oberverwaltungsgericht kippte die meisten Auflagen: keine Zeit zur Prüfung. „Rock gegen Überfremdung 3“ vor den Toren der 2000-Einwohner-Städtchens zwischen Weimar und Jena hätte also am Freitagabend weitestgehend ungestört beginnen können. Bis dem Landkreis eine Idee kam.

Das Amtsgericht Weimar hat dem Veranstalter die Nutzung von Zufahrtswegen auf das Konzertgelände an der Autobahn 4 kurzfristig untersagt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Privater Feldweg darf nicht mehr genutzt werden – niemand kommt zum Gelände

Die Stadt habe per einstweiliger Verfügung ein Nutzungsverbot für den als Zufahrt zum Konzertgelände genutzten Feldweg erwirkt, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt am Freitag mit. Damit werde die Veranstaltung nicht in Magdala stattfinden, twitterte die Landespolizei. Die Stadt hatte die einstweilige Verfügung beantragt.

Mit Entscheidung des AG #Weimar ist die Nutzung der Feldwege zum Veranstaltungsgelände in #Magdala untersagt. Der Beschluss wurde soeben an den Veranstalter übergeben. Somit wird die #Versammlung nicht in #Magdala stattfinden. pic.twitter.com/NMSvHLQgt5 — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) October 5, 2018

Als Reaktion darauf will der Veranstalter offensichtlich nach Apolda ausweichen. Dort war bereits vorsorglich eine Veranstaltung angemeldet worden, die nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar auch dort stattfinden kann.

Ausweichort ausgesucht, aber Technik und Bühne sind unerreichbar

Allerdings: Der Veranstalter musste das Gelände bis 16 Uhr am Freitag verlassen, genau wie alle anderen bereits Anwesenden. Bühne, Technik, Zelt, Stände blieben zurück – und keiner darf hin, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion.

Heißt: In Apolda konnten die Konzertveranstalter am Abend nur auf eine provisorische Bühne zurückgreifen, weil sie in Magdala schon die Bühnentechnik aufgebaut hatten.

Weniger Geld für Veranstalter, dafür Ärger für Anwohner

Mehrere Hundert Teilnehmer versammelten sich nach Polizeiangaben trotzdem auf dem Marktplatz der Kreisstadt. Zu dem als politische Kundgebung angemeldeten Konzert werden bis Samstagabend mehrere Tausend Anhänger der rechten Szene erwartet. Etwa 50 Menschen protestierten in gegen die Veranstaltung. Das Rechtsrock-Konzert mit mehreren Bands kollidiert mit einem von der Stadt veranstalteten Familienfest auf dem Marktplatz.

Innenminister Georg Maier (SPD) bezeichnete den Umzug nach Apolda als Erfolg. Das Gelände an der A4 sei für eine Großveranstaltung, mit der die Veranstalter viel Geld verdienen könnten, geeignet. „Diese Pläne haben wir durchkreuzt.“ Für Apolda allerdings sei dadurch eine schwierige Lage entstanden. „Die Bürger von Apolda sind jetzt die Leidtragenden.“ (ses/epd)