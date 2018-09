Auch Sandra Scheeres Opfer eines sexuellen Übergriffs

Berlin. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat am Mittwoch außergewöhnlich private Details aus ihrer Vergangenheit preisgegeben. Auf einer Pressekonferenz berichtete Scheeres, wie sie als Schülerin selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde.

So wurde sie nach eigenen Angaben als Achtklässlerin in ihrer Schule in Düsseldorf von vier Jungen in den Schulkeller gezerrt, an den Armen festgehalten und „überall begrapscht“. Sie habe sich aber losreißen und ins Klassenzimmer flüchten können.

In der anschließenden Unterrichtsstunde habe ihr Lehrer gemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimme, und daraufhin mit der Klasse über den Vorfall gesprochen. Scheeres schilderte ihre persönliche Erfahrung während der Präsentation der bundesweiten Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“.

Im Rahmen dieses Projekts sollen alle Berliner Schulen Konzepte für Schutz und Hilfe bei sexueller Gewalt entwickeln und im schulischen Alltag umsetzen. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es pro Klasse ein bis zwei Kinder, die schon mal Opfer eines sexuellen Übergriffs wurden, 75 Prozent davon Mädchen.

Die Vorbeugung und Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchsfällen und Gewalthandlungen sei ein wichtiges Thema, das immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sei, so Scheeres. Die Senatorin erwähnte auch den Fall eines Berliner Schülers, der jüngst während einer Klassenfahrt einen Mitschüler sexuell missbraucht hat.