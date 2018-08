2000 Beamte aus ganz Deutschland ziehen nach Berlin

Berlin. Die Berliner Verwaltung genießt bundesweit keinen besonders guten Ruf. Das hält aber viele Beamte von der Bundesebene und aus anderen Bundesländern nicht davon ab, in die Dienste des Landes Berlin zu treten. Die oft geäußerte Vermutung, Berlins Staatsdiener würden in großer Zahl auf Stellen in anderen Ländern oder beim Bund flüchten, trifft jedenfalls nicht zu.

Seit 2011 wechselten fast 1000 Beamte mehr nach Berlin, als von hier zu anderen Dienstherren gingen. Und das, obwohl Beamte in der Hauptstadt weniger verdienen als anderswo. Erst im Laufe dieser Legislaturperiode will Berlin bei der Besoldung den Durchschnitt der anderen Bundesländer erreichen.

Berlin beschäftigt 60.000 Beamte

Die Senatsfinanzverwaltung hat auf Anfrage der Berliner Morgenpost die Zahlen für die Jahre 2011 bis 2017 zusammen­gestellt. Demnach ließen sich in diesem Zeitraum 2117 Beamte nach Berlin versetzen. 1187 verließen hingegen den Landesdienst der Hauptstadt. Frühere Daten liegen nicht vor. Denn erst 2011 trat ein Staatsvertrag in Kraft, der den Ausgleich der anfallenden Pensionslasten zwischen den Dienstherren regelt.

Insgesamt beschäftigt Berlin unter seinen 200.000 Mitarbeitern im direkten Landesdienst, in Hochschulen und anderen öffentlichen Einrichtungen rund 60.000 Beamte. Die meisten arbeiten bei der Polizei, in Finanzämtern und in Senatsverwaltungen.

Beamte könnten wegen besseren Aufstiegschancen nach Berlin kommen

Selbst mit dem Bund, der seine Beamten mit gleicher Qualifikation in der Regel besser besoldet als Berlin, ist der Saldo positiv für die Hauptstadt. 561 Beschäftigte traten von dort in den Berliner Dienst ein, 333 nahmen die andere Richtung. In der Finanzverwaltung wird davon ausgegangen, dass viele Bundeswehr-Angehörige nach dem aktiven Dienst beim Militär zum Land Berlin gehen.

Arne Wabnitz, im Hauptpersonalrat des Landes für die Polizeibeamten zuständig, berichtet, dass zwar viele Berliner Polizisten gern zur Bundespolizei wechseln würden, weil sie dort besser ausgerüstet und besser bezahlt würden. Dieses Anliegen werde ihnen jedoch oft verwehrt, weil sich die Sicherheitsbehörden nicht gegenseitig das Personal wegnehmen wollen.

Es sei aber auch möglich, dass viele Beamte in der stark überalterten Berliner Verwaltung mit dem Ausscheiden vieler Älterer bessere Aufstiegschancen und interessantere Aufgaben sehen und sich deswegen aus Bundesbehörden in die Hauptstadt bewerben.

Viele Lehrer zieht es an die Spree

Auch mit den meisten Bundesländern ist das Saldo der Beamten-Wanderung deutlich positiv für Berlin. 1447 verbeamtete Staatsdiener kamen zwischen 2011 und 2017 aus anderen Ländern in die Hauptstadt. Mit 697 nahmen weniger als die Hälfte den umgekehrten Weg. Selbst für Mitarbeiter aus Baden-Württemberg und Bayern scheint Berlin eine lohnende Alternative zu sein.

Die Zahl der Zuzüge aus diesen Ländern liegt rund dreimal höher als die der Abgänge dorthin. Mit Nordrhein-Westfalen hat Berlin sogar ein Verhältnis von vier zu eins. Selbst mit dem benachbarten Brandenburg fällt Berlins Wanderungsbilanz leicht positiv aus. Hingegen zog es mehr Berliner Beamte in die Dienste der Länder Thüringen und Sachsen, aber die absoluten Zahlen sind dabei sehr niedrig.

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass es viele Lehrer seien, die als Landesbeamte an die Spree kommen und hier auch weiter in diesem Status beschäftigt werden, obwohl das Land Berlin seine neuen Lehrkräfte eigentlich nicht verbeamtet. Nach Zahlen der Bildungsverwaltung wechselten in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 100 und 130 verbeamtete Lehrer aus anderen Ländern in die Hauptstadt.

Ausgeschlossen ist inzwischen, dass frisch ausgebildete Lehrer nach dem Abschluss aus Berlin in ein anderes Land gehen, dort Beamte werden und dann schnell nach Berlin zurückkehren. Diese „Drehtür-Verbeamtung“ ist versperrt. Berlin verlangt mittlerweile, dass Rückkehrer mindestens fünf Jahre verbeamtet sein müssen, ehe sie diesen Status entgegen der politischen Linie auch in Berlin genießen dürfen.

Beate Stoffers, Sprecherin von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), sagte, es kämen immer mal wieder beamtete Pädagogen aus anderen Bundesländern an Berliner Schulen. Auch als Angestellte lassen sich Pädagogen aus anderen Bundesländern anwerben. Von den 1000 voll ausgebildeten Lehrkräften, die zu diesem Schuljahr eingestellt wurden, hätten 35 Prozent ihren Abschluss an einer Universität in einem anderen Bundesland erworben.