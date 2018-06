Berliner Brandbekämpfer unterstützen die Nationalmannschaft

Berlin. Den Start in die Fußball-Weltmeisterschaft hat die deutsche Elf vergeigt. Ein enttäuschendes 0:1 gegen Mexiko – und schon spricht ganz Fußballdeutschland von dem drohenden Aus noch in der Vorrunde. Das will die Berliner Feuerwehr jedenfalls nicht hinnehmen. Pünktlich zum wichtigen Spiel gegen Schweden (Sonnabend um 20 Uhr in der ARD) veröffentlichen sie ein eigens gedrehtes Video, das die deutsche Elf anfeuern soll.

„Wir wurden im Rahmen der sogenannten „Kick it Challenge“ von der Münchner Feuerwehr nominiert“, erklärt Feuerwehrsprecher Frederic Finner. Die hatte ein Video gedreht, wie sie einen Fußball quer durch die Isarmetropole kickt, durch den Englischen Garten, über den Eisbach bis ins Münchner Olympiastadion – inklusive Stunts und Tricks.

Am Ende des etwa zweiminütigen Films feuern die Feuerwehrmänner die deutsche Elf lautstark an – und nominieren Berlin, es ihnen gleich zu tun und ebenfalls die Mannschaft mit einem Video zu unterstützen. „Da mussten wir dann auch gar nicht lange überlegen, ob wir mitmachen wollten“, sagt Finner. „Das ist Ehrensache.“

Der Ball wandert durch ganz Berlin

Die Nominierung erreichte die Berliner Feuerwehr vergangene Woche – und bis zum nächsten Deutschlandspiel sollte der Kurzfilm schon fertig sein. Schließlich wollen die Feuerwehrleute die deutsche Elf in Russland so aus der Heimat nochmal ganz besonders anfeuern. „Das war schon ganz schön stressig“, gesteht Finner. Schließlich musste erst mal eine Idee her und Freiwillige gefunden werde, die mitmachen wollten.

Drehen und die alltägliche Arbeit unter einen Hut bringen: gar nicht so einfach. Am Ende wurde vier Tage lang gedreht. „Wir wollten drei große Szenen, die die drei Hauptaufgaben der Feuerwehr repräsentieren, und dazwischen kleinere Szenen, in denen der Ball durch Berlin gekickt wird, vorbei an Sightseeing-Highlights“, erklärt Finner.

Feuerwehrmänner retten den Fußball vor dem Feuer

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Rettungsdienst – das sind die Hauptaufgaben der Feuerwehr. Für die Brand-Szene wurde der Ball von aus einem Feuer gerettet, für die Hilfeleistung mussten die Feuerwehrmänner einen Ball aus einem Baum vor dem Berliner Olympiastadion retten. Und für den Rettungseinsatz wurde vor dem Brandenburger Tor gedreht. Hier fand dann auch eine gänzlich ungewöhnliche Wiederbelebung statt.

Ein luftleerer Fußball landet direkt vor dem Brandenburger Tor, auf der Fanmeile, wo am Sonnabend Tausende der Mannschaft die Daumen drücken werden. Etwas im Hintergrund steht ein Rettungswagen der Feuerwehr. Plötzlich fliegen die Türen auf. Heraus springen Karsten Göwecke, stellvertretende Landesbranddirektor, und Stefanie Erbe, Notfallsanitäter-Azubi. Sie sprinten, einen Defibrillator umhängend, auf den kaputten Ball zu.

Wenn die Berliner Feuerwehr den Fußball reanimiert

Erste Diagnose: Kein Puls. Göwecke beginnt mit der Herz-Druck-Massage, ehe Erbe zum Defibrillator greift und dem Ball – natürlich nur symbolisch – Stromstöße verpasst. Plopp: Der Ball ist wieder prall und Göwecke kickt ihn weg. Eine Wiederbelebung, wie sie sich wohl jeder deutsche Fußballfan für die Mannschaft wünscht, nach dem lahmen Kick gegen Mexiko.

Die nächste Nominierung soll übrigens nach Hannover gehen. Ob die deutsche Elf noch Chancen auf die K.o.-Runde hat, wenn dort dann das Video gedreht wird, ist heute zwar noch ungewiss. „Aber natürlich hoffen wir, dass es die Mannschaft packt gegen Schweden“, sagt Göwecke. „Wir drücken den Jungs auf alle Fälle die Daumen.“