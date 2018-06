Wohin die Berliner am liebsten verreisen

Ob an die Ostsee, in die Sächsische Schweiz oder in die Bayerischen Alpen: Deutschland als Reiseziel ist bei den Berlinern wieder gefragt. Mit 44 Prozent kann sich fast jeder zweite Berliner vorstellen, seinen Sommerurlaub 2018 innerhalb der Landesgrenzen zu verbringen. Im vergangenen Jahr waren es nur 36 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Berliner Sparkasse zum Sommerurlaub der Berliner in diesem Jahr hervor.

Es ist ein deutschlandweiter Trend, von dem auch die Hauptstadt profitiert. „Wir hatten in den ersten vier Monaten des Jahres zehn Prozent mehr Touristen aus Deutschland in der Stadt“, sagt Berlins Tourismuschef Burkhard Kieker. Genau könne er das gestiegene Interesse am Urlaub in der Heimat nicht erklären, womöglich trage das bislang gute Wetter hierzulande dazu bei. Vergangenes Jahr dagegen habe es in ganz Deutschland extrem viel geregnet. „Die Menschen erkennen mehr und mehr, dass Deutschland ein attraktives Reiseziel sein kann“, so Kieker.

Türkei wieder besser im Kurs, Italien schlechter

Hinter Deutschland sind bei den Berlinern Spanien (15 Prozent) und Fernziele (13 Prozent) wie etwa die USA die beliebtesten Destinationen. Wieder besser im Kurs steht die Türkei (neun Prozent statt sechs Prozent). In der Gunst gesunken ist dagegen Italien. Wollte 2017 noch jeder fünfte Berliner dort seinen Sommerurlaub verbringen, ist es in diesem Jahr nur noch jeder zehnte. Auch Griechenland, Frankreich, Polen und Österreich sind weniger gefragt.

Insgesamt ist die Reiselust der Berliner so groß wie noch nie. Ein Viertel der Befragten plant, 2018 öfter zu verreisen als im Vorjahr. 18 Prozent wollen dies weniger. Vor allem die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen will verstärkt auf Reisen gehen (45 Prozent). Ingesamt 69 Prozent gaben in der Umfrage an, bereits einen Sommerurlaub geplant zu haben. Vor drei Jahren waren es nur 52 Prozent.

Junge Menschen bevorzugen zweiwöchige Reisen

Fast die Hälfte der Urlauber verreist zwischen ein und zwei Wochen, besonders junge Befragte zwischen 18 und 29 Jahren (49 Prozent) beziehungsweise aus dem Berliner Osten (46 Prozent) bevorzugen zweiwöchige Reisen. Nur jeweils zehn Prozent wollen im Sommer weniger als eine Woche beziehungsweise länger als drei Wochen in die Ferien fahren.

Im Durchschnitt haben die Berliner für dieses Jahr 3,5 Reisen geplant, wobei die Menschen aus dem Ost-Teil der Stadt etwas reiselustiger sind (3,7) als im Westen (3,3). Jeder Fünfte plant nur eine Reise, 14 Prozent dagegen sechs oder mehr. Jeder Urlauber will für seinen Sommeraufenthalt durchschnittlich 1466 Euro ausgeben, sechs Prozent der Befragten haben ein Budget von mehr als 3000 Euro. Beliebteste Aktivität im Urlaub ist, Zeit mit Familie, Partner und Freunden zu verbringen, gefolgt von körperlicher Bewegung wie Wandern oder Schwimmen, dem Kennenlernen anderer Kulturen sowie Faulenzen.