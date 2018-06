Aufruf für mehr Sicherheit auf den Straßen

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat will sich für mehr Sicherheit auf den Straßen stark machen. In einem Video wird deshalb ein Aufruf gestartet.

Berlin. Am heutigen Tag der Verkehrssicherheit will sich der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) für mehr Sicherheit auf den Straßen stark machen.

Erst diese Woche sind zwei Kinder auf Berlins Straßen tödlich verunglückt. Ein acht Jahre alter Junge ist in Spandau von einem Laster überrollt und getötet worden. In Rummelsburg ist eine 13-Jährige bei einem Tramunfall tödlich verletzt worden.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte, kam es in der Hauptstadt im Jahr 2017 zu insgesamt 143.424 registrierten Verkehrsunfällen. Davon wurden 36 Personen getötet.

Heute 14. #TagderVerkehrssicherheit des @DVR_info! Durch #Rücksichtslosigkeit oder #Fahrlässigkeit kam es 2017 in #Berlin zu insgesamt 143.424 registrierten #Verkehrsunfällen. Dabei wurden:

· 15.062 Personen leicht verletzt

· 2.317 Personen schwer verletzt

· 36 Personen getötet. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 16, 2018

DVR-Präsident Dr. Eichendorf startet in einem Video nun einen Aufruf an alle Autofahrer: „Ich kann Ihnen nur sagen: Inzwischen gehen in Deutschland rund 10% der Todesfälle im Straßenverkehr, das sind mehr als 300, auf die Ablenkung durch Smartphones zurück. Deshalb, wenn Sie selber fahren, nie das Handy in die Hand nehmen.“

Heute ist #TdV! 2017 starben rund 3.200 Menschen im #Straßenverkehr. Jeder ist einer zu viel! Danke an alle, die sich heute und jeden Tag für mehr #Verkehrssicherheit stark machen. Ein Tipp, wie jeder helfen kann, hat #DVR-Präsident Dr. Eichendorf: pic.twitter.com/DphjWqia3q — DVR (@DVR_info) June 16, 2018

Ab 15 Uhr wollen die Grünen Friedrichshain-Kreuzberg unter dem Motto „Wir übernehmen die Straße“ in Gedenken an die Verkehrstoten die Straßen um das Frankfurter Tor besetzen.

