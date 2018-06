Mercedes-Diesel: Daimler musst weiterhin Milliardenstrafe fürchten

Berlin. Laut einem Medienbericht muss Daimler weiter mit einer Strafe wegen der Manipulation von Abgaswerten bei Autos der Marke Mercedes-Benz rechnen. Daimler-Chef Dieter Zetsche hatte nach einem Treffen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) noch einen anderen Eindruck vermittelt.

Wie der „Spiegel“ vorab aus seiner Samstagsausgabe berichtet, hätten schon vor mehr als zwei Jahren Beamte des Verkehrsministeriums darauf hingewiesen, dass Bußgelder wegen der Dieselmanipulationen verhängt werden können. Und diese Möglichkeit bestehe weiterhin, so das Magazin.

In einer „Mitteilung der Bundesregierung an die Europäische Kommission“ vom 9. Mai 2016 listeten demnach die Beamten „deutsche Vorschriften zur Sanktionierung der Verwendung von Abschalteinrichtungen“ auf. Zusammengefast besagten die Vorschriften, dass Autos, die in Europa verkauft würden auch den europäischen Typgenehmigungen entsprechen müssten.

Volkswagen akzeptierte Milliardenstrafe

http://Staatsanwaltschaft_Braunschweig_zur_Milliarden-Buße_gegen_VW{esc#214578479}[video]

Im Falle von Daimler scheint es allerdings so, dass durch eine Software der Abgasausstoß manipuliert wurde und somit die Autos nicht mehr den in der Zulassung festgeschriebenen Daten entsprachen. Die Konsequenz einer solchen Manipulation: eine Stilllegung der betroffenen Autos und ein mögliches Bußgeld von 5000 Euro pro Fahrzeug.

Daimler hatte nach einem Treffen mit Verkehrsminister Scheuer zwar zugesagt, die betroffenen Autos zurückzurufen, jedoch ein Bußgeld vorerst ausgeschlossen.

Ein Blick zur Konkurrenz von Volkswagen könnte Daimler allerdings beunruhigen. So hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig erst in dieser Woche ein Strafgeld von einer Milliarde Euro gegen den VW-Konzern durchgesetzt. Der Grund: Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen. Volkswagen hatte angekündigt, die Strafe zu zahlen und auf Rechtsmittel in diesem Fall zu verzichten. (ac)