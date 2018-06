Bei einem Brand in einem Heim für betreutes Wohnen sind vier Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Berlin-Westend Vier Verletzte bei Feuer in Heim für betreutes Wohnen

Berlin. Am Donnerstagnachmittag hat es in einem Zimmer einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Berlin-Westend gebrannt. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten alle 20 Personen frühzeitig in Sicherheit gebracht werden, vier Bewohner wurden allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

In der Einrichtung in der Westendallee waren nach Feuerwehrangaben Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Zu der Ursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Einsatzkräfte haben das Feuer bereits löschen können.

Von den 20 betreuten Bewohnern transportieren wir nun 4 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser und schließen die Einsatzstelle hiermit ab.

Einsatzstelle unter Kontrolle #EstuK pic.twitter.com/ONDCvlchEw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 14, 2018

#Brand in #Westend

Es brannte in einem Zimmer einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Alle Personen konnten früh in Sicherheit gebracht werden ➡️ keine Verletzten. Die @Berliner_Fw konnte den Brand bereits löschen, belüftet nun noch und betreut 20 Bewohner. #WirRettenBerlin pic.twitter.com/D5l9bPH3n4 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 14, 2018

( dpa/jhe )