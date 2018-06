Es geht auch gut ohne Erdogan und Kreuz-Debatte

Jörg Thadeusz über Begegnungen in Neukölln - und wie ein bis dahin anstrengender Tag plötzlich gut wurde.

Es mussten zwei, drei Gedanken her. Auf Zettel geschrieben, damit ich später auf einer Bühne weiß, was zu sagen ist. Nur wo soll ich das machen?

Irgendwo in Neukölln, das im Frühsommer simmert. Fußläufig finde ich nur diesen großen Supermarkt. Hier kann ich an einer Bäckereitheke bei Frauen kaufen, die es gewiss gut meinen. Die aber trotzdem jede Salamischeibe mit Remoulade totmachen und das Opfer anschließend zwischen zwei Brötchenhälften vergraben.

Da kommt das Glück ins Spiel. Neben dem Kettenbäcker, der aufgebackene Luft verkauft: ein türkisches Bistro. Ich würde gerne Lahmacun essen. Traue mich aber nicht zu bestellen. Seit mir meine Bekannte Hatice erklärt hat, wie sich das spricht. Unsagbar, hatte ich schon damals heimlich entschieden. Mit touristischer Unbeholfenheit zeige ich auf das Tagesgericht.

An einem bis dahin anstrengenden Tag wird plötzlich alles gut

Dann läuft es. Die Frau, die mir den Teller zubereitet, könnte meine ältere Schwester sein. Mindestens so fürsorglich tut sie mir auf. An einem bis dahin anstrengenden Tag wird plötzlich alles gut. Meine "Schwester" gibt mir später noch einen köstlichen Kaffee mit auf den Weg. Ich möchte ihr fast sagen, wie gut ihr das seidene Kopftuch steht.

Als später bei meinem Termin alles von den Zetteln vorgetragen ist, setzt mich der Zufall in das Taxi eines 52-Jährigen aus Britz. Im Sommerurlaub, den er jedes Jahr bei seinem Bruder in Antalya verbringt, fallen ihm manche türkische Wörter nicht mehr ein. Wir formulieren gemeinsam unsere Erwartungen für die Fußball-Weltmeisterschaft an Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Er erzählt, wie er kürzlich stundenlang im Fahrstuhl seines Hauses feststeckte. Seine Frau und sein Sohn knieten außen auf dem Hausflur und sprachen zu ihm im Schacht.

Erdogan ist kein Thema. Wir schäumen auch nicht über Kreuz-Hinhänger oder andere Menschen, die es mit der Religion übertreiben. Wir sind schließlich nicht in der TV-Talkshow "Maischberger". Sondern wir sind zwei Berliner, die eine gute Zeit miteinander haben und dabei nicht gestört werden wollen.

Mehr Thadeusz:

Wir sollten mehr weiße Schokolade mit Crunch essen

Die naserümpfende europäische Herablassung

Zu Pfingsten geht der Blick wieder nach vorn

Lebensfreude kann man auch im Stillen genießen