Der Fehler von Bayern-Torwart Sven Ulreich hat etwas Gutes

Wir machen sie alle rein. Jeden Ball. Mit der Bierflasche in der Hand. Die jungen Frauen malen sich schwarz-rot-goldene Balken auf die Wangen und feiern ein unverkrampftes Fußballfest. Wir sind das ungeschminkte Gesicht des weißen, alten Fußballs. "Spiel lang", rufen wir dem Bildschirm entgegen. Kurz vor 22 Uhr am vergangenen Dienstagabend war klar: "Den hätte meine Oma gehabt, den Ball."

Der Torwart des FC Bayern, Sven Ulreich, hatte ihn nicht. Sein Team gewann nicht, zog nicht ins Finale der Champions League ein. Jemanden, der keinen Zusammenhang mit Ulreichs kapitalem Fehler herstellte, gab es nicht. Es hat keiner gemerkt, aber ich bin auch Opfer dieser Situation geworden. Denn so sehr mich jede Niederlage des FC Bayern freut, ich hatte plötzlich einen Riss im Fußballchecker-Selbstbewusstsein.

Ich hätte ihn nicht gehalten

Kann schon sein, gruselte es mich, dass meine Oma den gehabt hätte. Ich aber wahrscheinlich nicht. Plötzlich nahm mich das Gedächtnis in den Schwitzkasten. Die mit meinem Bauch erzielten Eigentore waren wieder da. Jeder Mann, mit dem ich Fußball gucke, hat seinerzeit gespielt wie Beckenbauer. Nur besser.

Spätestens seit Ulreich kann ich diese Legende in meinem Fall aber nicht weiter polieren. Für mich gab es nach eigentlich jedem Spiel Grund, am Torpfosten zu kauern und mit leerem Blick in den Himmel zu starren. Könnte sich aber so in Ulreichs Fehler womöglich Heilung für das ganze Land verbergen? Wenn wir unterstellen, dass wir selbst niemals besser konnten, was andere nicht richtig gut machen, dann könnte das vielen Diskussionen durchaus die Schärfe nehmen. Hat er also eigentlich gut schlecht gemacht, der Bayern-Torwart. Danke Sven. Aber auch gut, dass meine Oma nicht mitgespielt hat.

