Besuch bei den Cowboys von Spandau

Fotos von Reto Klar

Im Spandauer „Old Texas Town“ kann man sich am Paulsterndamm für ein paar Stunden aus der hektischen Gegenwart verabschieden.

Berlin. Auf 11.000 Quadratmetern kann man an der Spandauer Paulsternstraße 18 Cowboy spielen. Dort gibt es die „ Old Texas Town“, in der man sich unmittelbar in das Jahr 1865 zurückversetzt fühlt. Auf 11.000 Quadratmetern kann man hier das Leben in einer Stadt des Wilden Westens nachvollziehen: Es gibt – natürlich – einen Saloon, eine Bank, eine Druckerei, eine Kirche, ein Museum und ein Gefängnis. „Ein Banküberfall ist nicht ratsam“, heißt es auf der Homepage des 1950 gegründeten Trägervereins: „Gleich neben der Bank befindet sich das Jail mit zwei nicht sehr komfortablen Zellen.“ Wer sich zivil verhält, kann hier eine schöne Zeit verleben – auf Wunsch auch mit Western-Barbecue.

