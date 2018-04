Auf dem Dach des Steglitzer Kreisels

Kathrin Lange (Text), Jörg Krauthöfer (Fotos)

Das ehemalige Bürohochhaus wird umgebaut. Der Ausbau soll 2022 abgeschlossen sein. Dann haben die Bewohner einen traumhaften Ausblick.

Berlin. Einen Arbeitsplatz mit Weitblick: Das haben die Mitarbeiter der Baufirmen, die mit der Sanierung des Steglitzer Kreisels an der Schloßstraße begonnen haben. Teufelsberg, Gropiusstadt, Flughafen – das alles ist in der Ferne zu sehen. Zu Füßen aber liegt Steglitz. Auf dem 120 Meter hohen Dach des Hauses wird seit Donnerstag eine Stahlkonstruktion montiert, auf der kommende Woche ein Turmdrehkran aufgebaut wird. Dieser wird in Einzelteilen von einem 150 Meter langen Autokran hochgehievt. Vom Dach aus wird dann die alte Fassade des Gebäudes aus- und eine neue eingebaut.

In dem ehemaligen Bürohochaus des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf entstehen auf 29 Etagen knapp 330 Eigentumswohnungen zwischen 30 und 300 Quadratmetern. Die Preise beginnen in den unteren Etagen bei etwa 4500 Euro pro Quadratmeter, die Lofts unter dem Dach kosten etwa 10.000 Euro pro Quadratmeter. Der Ausbau soll bis 2022 abgeschlossen sein. Ab dann haben die neuen Bewohner den Weitblick.

Blick vom Steglitzer Kreisel Richtung Schöneberg mit dem Gasometer

Foto: Jörg Krauthöfer

An den Seitenstraßen der Schloßstraße liegen ruhige Wohnviertel mit sanierten Häusern aus der Gründerzeit

Foto: Jörg Krauthöfer

Folgen der Baustelle: Die gelben Linien zeigen die neue Verkehrsführung auf der Kreuzung Schloßstraße und Grunewaldstraße an

Foto: Jörg Krauthöfer

Wohnen über der Stadtautobahn: Seit Dezember 2017 steht das Haus an der Schlangenbader Straße, kurz Schlange, unter Denkmalschutz

Foto: Jörg Krauthöfer

Bierpinsel, Tiburtiusbrücke, Shoppingcenter - alles auf einen Blick. Das ist die Schloßstraße vom Dach des Kreisels

Foto: Jörg Krauthöfer

Der Blick reicht weit bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz

Foto: Jörg Krauthöfer

