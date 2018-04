„Biggest Loser“-Coach Mareike Spaleck lässt für den Playboy die Hüllen fallen

Ihr seid UNGLAUBLICH TOLL! DANKE für Euere unfassbar lieben Worte und Komplimente!!! Hier ein Kleiner Clip vom @playboygermany Shooting. Man sieht glaub ich wie viel Spaß ich hatte... wer hat sich das Magazin schon geholt?! Seit heute am Kiosk 💁🏼‍♀️. Welches ist euer Lieblingsmotiv??? Und alles Liebe zum Weltfrauentag 🌸 Clip by @patrese_kakao @playboy . . . #mareikespaleck #SPAme #ernährung #fitfood #eatfit #eatclean #innerglow #healthy #vitamins #nutrition #diet #weightloss #gesundleben #playboy #playboydeutschland #teamspaleck #fitnessmodel #fitgirl #fruitlover #smile #happy #beautyfood #inspiration #motivation #plantbased #vegan #innerglow #highcarb

A post shared by Mareike Spaleck (@mareikespaleck) on Mar 8, 2018 at 9:39am PST