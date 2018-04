Air Berlin fliegt noch immer - zumindest die Maschinen

Es ist nun schon gut fünf Monate her, dass die letzte Maschine von Air Berlin unter den Tränen von Beschäftigten und Passagieren in Berlin-Tegel gelandet ist. Doch vom Himmel verschwunden sind die Maschinen mit dem markanten rot-weißen Design noch längst nicht. Im Gegenteil: Erst am Wochenende hat eine Morgenpost-Kollegin einen Airbus in Air-Berlin-Bemalung in Catania auf Sizilien gesichtet.

Und der Ehemann einer weiteren Kollegin legte am Dienstag seinen Flug von Berlin nach Düsseldorf in einer DHC-8-400 im Air-Berlin-Design zurück. Auf einer eigenen Facebook-Seite posten "Airberlin-Insider" Fotos aus aller Welt, die belegen sollen: Die Fluggesellschaft der Herzen lebt weiter – wenngleich in aller Regel in den Händen neuer Eigentümer.

Air-Berlin-Maschinen umzulackieren ist teuer

So hat etwa die Lufthansa die einst zur Air-Berlin-Group gehörende Luftfahrtgesellschaft Walter übernommen. Deren Maschinen fliegen nun zwar im Auftrag von Eurowings, größtenteils aber in alter Bemalung. Vor allem aus Kostengründen. Denn Umlackierungen sind teuer und zeitraubend, sie werden meist nur vorgenommen, wenn die Maschinen ohnehin zu größeren Checks in die Flugzeugwerft müssen.

Sogar die Langstreckenflugzeuge, mit denen Air Berlin einst in die USA oder nach Abu Dhabi flog, sind wieder in der Luft. Die Airbus A330 heißen nun "Daydream Believer", "Scarlett O'Hara" oder "Honky Tonky Woman" und fliegen für Virgin Atlantic. Die britische Airline hat laut dem Branchendienst Aerotelegraph die vier angemieteten Maschinen zwar neu bemalen lassen, das Interieur aber kaum verändert. Geworben wird nun vor allem mit der Bequemlichkeit der Businessclass. Die nebeneinander liegenden Plätze in der Kabinenmitte werden nun "Love-Suite" genannt. Und am Fenster gibt es die "Solo Freedom Suite".

