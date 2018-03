Rufen Sie von 11 bis 13 Uhr unsere Steuerexperten an

Wer keine Steuererklärung macht, verschenkt Geld. Für 2016 haben die Berliner Finanzämter Arbeitnehmern im Schnitt 1004 Euro überwiesen. Doch welche Angaben konkret in welche Zeile gehören und welche Aufwendungen steuerlich geltend gemacht werden können, ist oft nicht ganz klar. Die Experten des Bundesverbandes Lohnsteuerhilfevereine (BVL) und des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg beantworten heute deshalb Ihre Fragen zwischen 11 und 13 Uhr. Die Telefonnummer, unter der Sie die einzelnen Steuer­experten erreichen, finden Sie unter dem jeweiligen Foto. Fragen Sie zum Beispiel zu diesen Steuerthemen nach:

Altersvorsorge Der Staat greift seinen Bürgern beim Aufbau einer Altersvorsorge unter die Arme. Steuerzahler können in der Steuererklärung 2017 Einzahlungen in die gesetzliche Rente, in die Rürup-Rente oder die berufsständischen Versorgungseinrichtungen bis zur Höhe von 23.362 beziehungsweise 46.724 Euro steuerlich geltend machen. Davon akzeptieren die Finanzämter 84 Prozent. Sie fragen sich, wie Sie die Einzahlungen in Vorsorgeprodukte steuerlich geltend machen können? Und Sie wollen wissen, wie Sie Wohn-Riester in der Steuererklärung angeben? Was es mit der "Anlage AV" auf sich hat? Und inwiefern Sie als Arzt, Rechtsanwalt oder Apotheker von der Öffnungsklausel profitieren können?