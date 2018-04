App-Test: Wie gut putzen Helplinge?

Die Zeit fürs wöchentliche Reinemachen hat mal wieder gefehlt, und der Staub der Stadt hat den Kampf gegen die innere Pingeligkeit schon lange gewonnen? Die App Helpling hat ein Konzept entwickelt, dass Abhilfe schaffen soll. Eigentlich ist es so alt, wie der Dreck selbst: Wer das nötige Kleingeld hat, der möchte die lästige Hausarbeit auslagern. Früher hießt das feministisch unkorrekt "Ich hol` mir ´ne Putzfrau", heute kann man sich per App eine Reinigungskraft bestellen.

So funktioniert es:

Im ersten Schritt kann bei Helpling die gewünschte Dienstleistung gewählt werden: Unter anderem Möbelaufbau, Polsterreinigung, Fensterreinigung, Malerarbeiten und eben Putzhilfe. Ich wähle Letzteres an und kann auf der nächsten Seite einen regelmäßigen Service oder eine einmalige Reinigung auswählen. Diese wird mit "Ab 15 €/Std." beworben, die minimale Dauer liegt bei 3 Stunden. Auf der nächsten Seite ist von 15 Euro pro Stunde zu lesen,aber nicht mehr viel zu sehen. Zumindest in meinem Postleitzahlgebiet liegt die günstigste Reinigungskraft bei 19,90€ /Std, die teuerste bei 22,80€ /Std – eigentlich ja auch ein fairer Preis, abhängig davon, wie viel am Ende für die Reinigungskraft übrig bleibt.

Helpling bietet einen Online-Marktplatz für Reinigungsdienstleistungen an. Das Modell für die Reinigungskräfte ist hier die umstrittene Solo-Selbständigkeit im Niedriglohnsektor.

Foto: Helpling

Ich entscheide mich für eine Reinigungskraft namens Lina. Sie hat hervorragende Bewertungen und schon über 500 Reinigungen für Helpling absolviert. Die Hemmschwelle, eine fremde Person in den privaten vier Wänden alleine zu lassen, hat sich mit einem kurzen Smalltalk verflüchtigt. Die gutgelaunte Lina ist Britin und scheint ihren Job wirklich gerne zu machen. Berlin sei jedoch die staubigste Metropole, in der sie je gelebt hat.

Lina ist mir sofort sympathisch – die Tatsache, dass es eine Frau ist, die in meinem privaten Wohnungsecken unterwegs sein wird, verschafft unterbewusst ein angenehmes Gefühl. Darin wird beschrieben, dass weibliche Putzhilfen bevorzugt werden. Grund sei jedoch nicht, dass Frauen dem Geschlechterklischee nach besser putzen können. Ausschlaggebendes Argument sei stattdessen: "Wer eine weibliche Putzhilfe bevorzugt, fühlt sich bei einer Frau sicherer (50%). Deutlich seltener (28%) wird die geringere Gründlichkeit des männlichen Geschlechts genannt."

Nach 3 Stunden komme ich zurück in die Wohnung, mit dem Service bin ich sehr zufrieden, der Preis beträgt 61,20 Euro – also 20,40 Euro pro Stunde.

Wohin geht das Geld?

Die von mir gewählte einmalige Reinigung ist teurer als die gewöhnliche wöchentliche Reinigung, bei der Lina für 13,90 €/Std meist für 2,5 Stunden gebucht ist. Davon bekommt sie 11 Euro in der Stunde, 2,90 Euro gibt sie pro Stunde an Helpling ab. Von diesen 11 Euro Stundenlohn muss sie nicht nur ihren Lebensunterhalt bestreiten – sondern auch Krankenversicherung, Rentenversicherung und sonstige Abgaben leisten. Damit liegt der eigentliche Stundenlohn unter dem Mindestlohn, der für Gebäudereiniger im Westen bei 10,30 Euro, im Osten bei 9,55 Euro liegt.

Arbeiten die Helplinge freiwillig unter Mindestlohn? Dazu äußert sich Helpling-Mitgründer Benedikt Franke im Interview mit der Berliner Morgenpost wie folgt: "80 Prozent der selbständigen Dienstleister arbeiten im Nebenerwerb und haben über eine andere Beschäftigung schon eine Krankenversicherung oder sind familienversichert. Trotzdem stimmt es: Die Solo-Selbständigkeit ergibt in Deutschland nur Sinn, wenn Menschen im Nebenerwerb tätig sind - oder sich in einer engen Einkommensspanne von 800 bis 1350 Euro befinden. Darunter müssen ca. 250 Euro Krankenkassenbeitrag entrichtet werden - das lohnt sich nicht mehr. Bei über 1350 Euro käme wiederum die Mehrwertsteuer dazu. Ich empfinde es als perfides System, dass jemand, der sich für die Legalität entscheidet, knapp 20 Prozent dieser Zusatzsteuern quasi als Strafe zahlen muss."

So versteht sich der Marktführer

Dass Helpling seit Jahren alles dagegen tut, um nicht als Arbeitgeber verstanden zu werden, ist bekannt. Für die einen ist Franke ein Posterboy der privilegierten Neo-Liberalen, für andere ein Vordenker, der den Schwarzmarkt bekämpfen und für mehr Selbstbestimmung der Solo-Selbständigen im Niedriglohnsektor eintritt.

Die Helpling Gründer Philip Huffmann (links) und Benedikt Franke (rechts).

Foto: Helpling

80 Mitarbeiter arbeiten weltweit daran, die Helpling-Plattform technologisch aufzubauen, zu vermarkten oder sind im Bereich des Kundenservices tätig. Über 10.000 selbstständige Reinigungskräfte sind über die Helpling-App aktiv. Berlin bleibt für die App auch deshalb attraktiv, weil viele aufgeschlossene Menschen im besten Zielgruppenalter in der Stadt leben. Die Berliner Nutzer testen gerne neue Funktionen. Je größer die Stadt, desto höher die Liquidität. Erst was sich hier erprobt hat, kann auf Karlsruhe oder Köln übertragen werden. "Wir funktionieren wie eine Dating-Seite – und vermitteln Menschen an Menschen, die in ihren Ansprüchen zueinander passen. Natürlich hoffen wir, dass die beiden möglichst lange und zufrieden zusammenbleiben", sagt Benedikt Franke.

Aber wie soll es funktionieren, dass dieses Zusammenbleiben von Kunde und Dienstleister weiterhin über die Helpling-App stattfindet? Es bleibt die Frage, warum beide nach einem erfolgreichen Testlauf das App-System nicht hinter sich lassen sollten, und eine Bezahlung unter sich ausmachen, bei welcher die prozentuale Abgabe an Helpling entfällt.

Benedict Franke sagt dazu: "Wir müssen beiden Seiten ein Angebot bieten, das ein Verbleiben im Helpling-System auch nach der ersten Vermittlung von Dienstleister und Kunde attraktiv macht." Alle Dienstleistungen, die auf der Website angeboten werden, seien zum Beispiel haftpflichtversichert. Zudem biete Helpling die Möglichkeit eines kurzfristigen Ersatzes an: Wenn die eigene Reinigungskraft einmal nicht da ist, weil die Person gerade Urlaub macht, ist per App eine schnelle Aushilfe bereit. In erster Linie gehe es aber darum, die Zusammenarbeit mit der App für die Dienstleister interessant zu machen: "Im ersten Moment überzeugt natürlich der unbegrenzte Zugang zu Kunden – und dass diese gut zum persönlichen Zeitplan passen sowie im angemessenen Umkreis leben", so Benedikt Franke. Die App verwaltete die verschiedenen Termine für den Dienstleister und nehme ihm somit logistische Arbeit ab. Ein Mehrwert für die selbständigen Dienstleister sei zudem: "Wenn ein Kunde Mitte des Monats abspringt, habe ich als Dienstleister eventuell Probleme, meine Miete zu bezahlen. Wir bewegen uns mit dieser Art von Dienstleistung in einem Einkommensbereich, in dem 100 oder 150 Euro wirklich einen essentiellen Unterschied machen", sagt Benedikt Franke. Einen Anspruch auf eine spezifische Zahl an Arbeitsstunden können die Reinigungskräfte nicht geltend machen.

Einen Vorteil der Zusammenarbeit sieht Benedikt Franke noch in einem anderen Aspekt: Gerade bei Frauen, die im Reinigungsgeschäft tätig sind, erhöhe die Transparenz der Kunden auch das Sicherheitsempfinden - sie kommen zwar alleine in die Wohnung eines fremden Kunden, werden von einer klar identifizierbare Person gebucht, die ihre Details in der App hinterlegt hat.

Ob sich diese Sicherheit gehen die Sicherheit in Sachen Kündigungs- und Arbeitsschutz sowie Rentenvorsorge und Krankenversicherung aufwiegen lassen, müssen die Solo-Selbständigen für sich selbst entscheiden.

Fazit:

Bedienung der App? Übersichtlich, auch wenn Preisversprechungen am Anfang etwas fehlleiten können. Es ist super, dass man sich seine Reinigungskraft selbst aussuchen kann und die Bewertungen vorheriger Kunden einsehen kann.

Zufriedenheit? Ich empfand den Testlauf als erfolgreich und besonders das hohem Vertrauensgefühl gegenüber der von mir gewählten Dienstleisterin ist erwähnenswert.

Für wen lohnt sich der Service? Ab einer Wohnungsgröße von etwa 80 qm lohnt sich die Mindestbuchzeit von 3 Stunden.

Serviceangebot? Bei einer regelmäßigen Buchung verhältnismäßig günstig, jedoch muss der Nutzer hier beachten, dass nicht alles an die Reinigungskräfte geht: Diese sind nicht festangestellt und müssen neben einer Gebühr an Helpling auch alle anderen Sozialangaben vom Stundenpreis abziehen.