"Lasst uns nicht über Sex reden"

Das Tipi am Kanzleramt hat seine Zelte bekanntlich im Tiergarten aufgeschlagen, zwischen dem Haus der Kulturen der Welt und der Machtzentrale der Bundesregierung. In seinem Tagesgeschäft füllt es diese Lücke sinnigerweise mit Kabarettprogrammen. Doch die Berlinale erwirkt auch hier einen Ausnahmezustand. Am Montagnachmittag sitzen auf der Tipi-Bühne vor einer silbern glänzenden Showtreppe Vertreter der Film- und Fernsehwirtschaft mit den Schauspielerinnen Jasmin Tabatabai, Natalia Wörner und dem Kollegen Hans-Werner Meyer.

Müsste man Eintritt zahlen, würde man wohl von einer ausverkauften Vorstellung sprechen. Im Publikum drängeln sich vor allem Frauen, Autorinnen und Regisseurinnen, viele vom Schauspielfach sind da, auch einige Männer, Peter Lohmeyer etwa. Geladen hatten neben dem Bundesverband Schauspiel und dem Verein ProQuote Film auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Konsequenterweise ist auch Katarina Barley kurz vorbeigekommen.

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nimmt sich in ihrem Grußwort unter anderem die auflagenstärkste deutsche Tages-zeitung zur Brust. Dort würden die zuletzt zahlreichen Meldungen zum Thema #MeToo unter den Rubriken "Sex-Skandal" und "Unterhaltung" laufen, was, wie Barley betont, kaum weiter von dem entfernt sein könnte, worum es eigentlich geht: "Macht und Machtmissbrauch. Gewalt. Illegale Belästigungen. Das hat mit Sex nichts zu tun."

Als Thomas Kleist, der Intendant des Saarländischen Rundfunks eine halbe Stunde später trotzdem das Wort "Sex-Skandal" bemüht, bekommt er prompt die Quittung und wird vom Publikum lautstark korrigiert. "Ich habe heute viel gelernt und werde das auch bei uns in die Gremien tragen", zeigte sich Kleist einsichtig.

"Kultur im Wandel" ist die Gesprächsrunde überschrieben. Dass es Zeit für Veränderungen ist, dass Vorfälle von sexualisierter Belästigung und Gewalt nicht mehr verschwiegen werden sollen, sanktioniert gehören und überdies auch mit überkommenen Rollenbildern und Geschlechterklischees zusammenhängen, die auch im größten Teil der Filmproduktionen nach wie vor eher zementiert werden, darin sind sich schnell alle einig. Im Detail zeigt sich allerdings genauso schnell Uneinigkeit darüber, wie die von Barley geforderten neuen "Spielregeln des Umgangs miteinander" zu etablieren sind.

Zunächst verweist Michael Lehmann vom Studio Hamburg auf das Grundgesetz, in dem dieser Umgang eigentlich bereits geregelt sei. Gegebenenfalls könnten auch Quoten ein Weg sein, dies auch durchzusetzen. Als Thomas Kleist jedoch das Regelwerk des Freiherrn von Knigge als mögliches Vorbild eines Kodex in den Raum wirft, bekommt Natalia Wörner das Gruseln. "Wir brauchen ein anderes Bewusstsein, keine neue Regeln, die am Ende unsere Freiheit einschränken", betont sie.

Ihre Kollegin Jasmin Tabatabai gibt Kontra und forderte verbindliche Richtlinien ein, die nicht zuletzt junge Schauspielerinnen darüber aufklären, was sie eventuell erwartet, "wenn sie im Rahmen eines Castings vom Regisseur zum Essen eingeladen werden". Genauso sollte vorher klargestellt sein, ob man bei einem Casting dazu aufgefordert werden könnte, sich auszuziehen, weil für diese Rolle eben eine Nacktszene vorgesehen ist, ergänzt Hans-Werner Meyer.

Plötzlich stürmt eine Gruppe junger Frauen das Podium, hält Banner in die Höhe. Pfiffe und Buhs werden laut. Weitere Zuschauer erheben sich, unter ihnen auffallend viele streng dreinblickende Männer mit sehr kurzem Haarschnitt und werfen Flugblätter. "Nazis raus!"-Rufe erschallen. Offenbar wollen #120db-Aktivisten, eine Gruppe, die der "Identitären Bewegung" zugerechnet wird, die Gelegenheit nutzen, um ihrer fremdenfeindlichen Sicht auf #MeToo Aufmerksamkeit zu sichern.

Nach einigen Minuten ist der Spuk vorbei, die Demonstrantinnen werden hinausgeleitet. Es folgt ein kurzer Ausflug in die Debatte, ob man "mit Rechten reden solle". Auf dem Podium erklärt Barbara Rohm von ProQuote Film ihre Bereitschaft. "Bitte nicht mit denen reden, das bringt nichts", fleht jemand im Publikum. Einig begrüßt wird hingegen, was bereits am ersten Tag der Berlinale bekannt geworden war und auch hier im Tipi als ein konkreter Schritt in der Folge von #MeToo noch einmal vorgestellt wurde. Es wird auch in Deutschland eine überbetriebliche Anlaufstelle für Betroffene von sexuellen Übergriffen und Gewalt geben. Die Anschubfinanzierung sichert die Kulturstaatsministerin. Im März soll es losgehen. In einem halben Jahr wird man dann hoffentlich feststellen, dass sich die gesamte Branche an dem Projekt auch finanziell beteiligt.