Raed Saleh: SPD muss im Bund linkes Bündnis vorbereiten

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, fordert seine Partei zu einer schnellen inhaltlichen und perspektivischen Neuausrichtung auf. "Die SPD muss jetzt ein linkes, progressives Bündnis vorbereiten. Wir müssen den Weg für eine rot-grüne oder rot-rot-grüne Koalition im Bund bereiten und dafür eine gesellschaftliche Mehrheit schaffen", sagte der erklärte GroKo-Gegner Saleh am Sonnabend der Berliner Morgenpost. Die Neuausrichtung der SPD sei in dieser Situation das Wichtigste – "unabhängig davon, wer an der Parteispitze steht".

Die Führungsriege hatte in den vergangenen Tagen erheblichen Unmut in der Partei ausgelöst. Am Mittwoch hatten SPD-Chef Martin Schulz und Bundesfraktionschefin Andrea Nahles verkündet, dass Schulz den Vorsitz abgibt und Nahles auch die Partei führen solle. Gleichzeitig erklärte Schulz entgegen früherer Äußerungen, das Amt des Außenministers übernehmen zu wollen. An der Basis und auch unter Abgeordneten wurde dieser Stil der Postenvergabe zunehmend heftig kritisiert. Schließlich teilte Schulz am Freitag mit, auf das Amt des Außenministers zu verzichten.

"Ich leide, wie sehr viele andere, darunter, die SPD, die doch eigentlich eine stolze Partei ist, so schwach zu sehen", erklärte Saleh angesichts der Führungskrise in seiner Partei. "Die SPD befindet sich derzeit in Schockstarre, viele Genossen sind ratlos, wie die Parteiführung in den vergangenen Wochen agiert hat. Es gibt eine zunehmende Entfremdung der Spitze der Bundespartei von der Basis." Zudem entstehe wieder der Eindruck, die SPD beschäftige sich nur mit sich selbst.

Saleh plädiert für Bündnis mit den Grünen

Der Fraktionsvorsitzende ist überzeugt, dass die große Mehrheit der GroKo-Befürworter dieses Bündnis als schmerzliches Muss ansieht, das man nur aus Verantwortung, aus Staatsräson, eingehe. Wer gegen die erneute große Koalition mit der Union sei, müsse nun den Mut haben, die Alternative zu benennen. Die könne nur in einem Bündnis mit den Grünen liegen, oder, falls dieses keine Mehrheit habe, in einer Koalition mit Grünen und Linken. Diese Perspektive fehle ihm in der derzeitigen Diskussion, so Saleh. "Stattdessen retten wir die Kanzlerin und helfen der CDU, die derzeit in einem desaströsen Zustand ist." Der prominente Berliner Sozialdemokrat sagte, es sei schon 2013 ein Fehler gewesen, in die große Koalition zu gehen.

Trotz des Verzichts von Martin Schulz scheint Amtsinhaber Sigmar Ga­briel nicht auf ein Weitermachen als Außenminister hoffen zu können. Wie aus Parteikreisen zu erfahren war, habe sich Gabriel mit seinen jüngsten, gegen Schulz gerichteten Aussagen extrem geschadet. Zudem gilt sein Verhältnis zu Andrea Nahles als stark belastet. Als mögliche Kandidaten gelten zum Beispiel Justizminister Heiko Maas und Katarina Barley.

In der SPD mehren sich nun die Forderungen, über den Parteivorsitz beim nächsten Mal alle Mitglieder in einer Urwahl abstimmen zu lassen. Bislang ist vereinbart, dass Nahles das Amt nach dem Mitgliedervotum über die große Koalition Anfang März von Martin Schulz zusätzlich übernimmt – zunächst kommissarisch bis zu einem Sonderparteitag.

Woidke hält Schulz' Amtsverzicht für richtig

"Der Urwahl-Idee kann ich grundsätzlich etwas abgewinnen und bin dafür offen, denn die direkte Beteiligung der Mitglieder schafft Vertrauen", sagte dazu die geschäftsführende Arbeits- und Familienministerin, Katarina Barley. Auch der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz zeigte sich offen für den Urwahl-Vorschlag. Zunächst sollte aber der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag durchgeführt und die Personaldebatte eingestellt werden, sagte Schulz der Morgenpost. Indes dürfe mit einer Urwahl nicht viele Monate oder gar ein Jahr gewartet werden.

Nach dem Drama um Martin Schulz kritisierte dessen Schwester die übrige Führungsriege der SPD scharf. Die Partei habe sich im Umgang mit ihrem Bruder als "echte Schlangengrube" erwiesen, sagte die Sozialdemokratin Doris Harst der "Welt am Sonntag".

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte indes zum Amtsverzicht von Parteichef Martin Schulz: "Ich halte die Entscheidung für völlig richtig. Früher wäre aber besser gewesen, für ihn persönlich, die SPD und die Wahrnehmung von Politik in der Öffentlichkeit", sagte Woidke der Berliner Morgenpost. Glaubwürdigkeit sei das wichtigste Pfund guter Politik. "Jetzt muss es um die Inhalte gehen", so Woidke. Dafür biete der Koalitionsvertrag "hervorragende Grundlagen im Interesse der Menschen und der sozialen Gerechtigkeit".

Michael Müller, Regierender Bürgermeister, Berliner SPD-Landesvorsitzender und Mitglied im SPD-Bundesvorstand, äußerte sich auch am Sonnabend nicht zu der Führungskrise in der Bundes-SPD und den Personaldebatten. Der Berliner SPD-Landesvorstand hatte sich bereits vor den Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU mit deutlicher Mehrheit gegen eine neue große Koalition ausgesprochen.

