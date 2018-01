Das ist vom Supermond in Berlin zu sehen

Das muss man über das Mond-Spektakel am 31. Januar wissen Mond-Spektakel in der letzten Januar-Nacht

Am Mittwoch zeigen sich am Himmel gleich drei spektakuläre Mond-Phänomene. Doch was ist davon in Berlin zu sehen?

Berlin. Der Mond wartet am Mittwoch mit gleich drei besonderen Phänomenen auf: Zum zweiten Mal in einem Monat zeigt er sich in der Nacht auf Donnerstag voll am Himmel (amerikanisch: Blue Moon). Dabei ist er der Erde besonders nah und wirkt dadurch heller und größer als sonst (Supermond). Dazu kommt noch eine totale Mondfinsternis. "Es ist eine kleine Kuriosität, das wir das alles auf einmal haben", sagte Astronomin Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde. Das nächste Mal werde es am 31. Januar 2037 soweit sein.

Doch was ist vom spektakulären Mond in Berlin zu sehen?

Voraussichtlich nicht viel. Die Mondfinsternis kann man am Himmel über Deutschland nicht beobachten. Sie findet nach unserer Zeit am Nachmittag statt. Und da ist der Mond bei uns nicht zu sehen. Mehr Glück haben die Menschen in Asien. Bei ihnen ist es dann dunkel.

Doch auch vom Supermond und somit auch vom Blue Moon dürften Berliner nur mit Glück etwas sehen. Laut wetter.de soll der Himmel am Abend und der Nacht bedeckt sein, zeitweise könne es regnen. Erst in der zweiten Nachthälfte ziehe der Regen über Berlin und Brandenburg allmählich ab und die Bewölkung lockere auf, heißt es. Einen Blick auf den besonders großen Mond kann höchstens erheischen, wer besonders früh aufsteht, oder sehr spät ins Bett geht.

Mehr zum Thema:

Heute Nacht zeigt sich der Mond besonders spektakulär

( dpa/BM )