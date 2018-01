Sonnen sind da, wo man sie am wenigsten vermutet

Touristen in der S-Bahn können glauben, wir würden nicht miteinander sprechen. Tun wir aber. Wir sagen nur nichts. Wenn ich als Regennasser zu den anderen Feuchten in den Wagen steige, dann fragt mein Blick: "Hört das denn nie auf, diese schreckliche Jahreszeit?" "Doch, bald ist März und dann sind es nur noch zwei Monate bis wir keinen Schal mehr brauchen", antwortet das leise Lächeln der Frau mit der längst nicht mehr leuchtenden Fahrradwarnweste.

Wenn wir da so schicksalsgemeinschaftig beieinanderstehen, könnten wir uns wahrscheinlich auch richtig unterhalten. Die Regeln müssten aber klar sein. Vor Erreichen der 20-Grad-Grenze spricht niemand über das Wetter. Sonnengeschichten sollten Pflicht sein. Nicht über die Sonne, die sich bei uns nur in mausgrauem Flanell zeigt, während sie anderswo sexy im Meer versinkt. Die Leute, die uns an den Anthrazittagen eine Sonne waren und sind, über die sollten wir schwärmen.

Beispielsweise Apotheker. Nach meiner Theorie nehmen Lehrer die sympathischsten Schüler jeder Klasse an die Seite und raten: Du solltest Apothekerin werden. Kürzlich bezeugte ich, wie ein nassforscher junger Mann durch die Apotheke barschte, seine Freundin habe eine heikle Anal-Vaginal-Operation hinter sich und er bräuchte da was zum Eincremen. In der Ausbildung zur Fachkraft an den Tablettenschubladen muss es das Fach "Fassung bewahren" geben. Denn auch das rau vorgetragene Anliegen des Mannes machte sich eine Apothekerin mit größter Ruhe zur Aufgabe.

Wo man sie am wenigsten vermutet, können Sonnen sitzen. Wie Kassandra. Sie bearbeitet bei einem Berliner Bürgeramt Passangelegenheiten. Ich kam mir bei ihr nicht nur vor wie in einer komplett funktionierenden Stadt. Sie hat mich kein bisschen behandelt wie einen Verwaltungsuntertan. Sondern wie einen echten Bürger. Vom Inder im Erdgeschoss hat sie mir auch noch abgeraten.

Probieren Sie es selbst: Ende Januar ist die beste Zeit für persönlich gemeinte Sonnenanbetung.

