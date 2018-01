Was die Fans zu Depeche Mode in Berlin wissen müssen

Am Mittwoch und Freitag spielen Depeche Mode zwei Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena. Alles, was die Berliner Fans wissen müssen.

Berlin ist für Depeche Mode ein ganz besonderes Pflaster. In dieser Stadt wurden die vier blassen Briten während der Aufnahmen zu drei West-Berliner Alben erwachsen und, so ganz nebenbei: zu Weltstars. Mittwoch und Freitag spielen Depeche Mode zwei ausverkaufte Konzerte in der Mercedes-Benz Arena. Das müssen Fans jetzt wissen:

Gibt es für die Konzerte noch Karten?

Schwierig. Sowohl das Konzert am Mittwoch als auch das Konzert am Freitag ist ausverkauft. Bei ebay wurden am Mittwochnachmittag aber noch vereinzelt Tickets angeboten. Die Preisspange reicht von 90 Euro (Oberrang) bis 154 Euro (Front of Stage). Unentwegte können ihr Glück natürlich am Abend direkt vor der Mercedes-Benz-Arena versuchen. Möglicherweise werden dort auch noch Karten angeboten.

Was muss ich beim Einlass beachten?

In einer Mail weisen die Organisatoren auf strenge Sicherheitsvorkehrungen hin. Im Detail heißt es: "Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken. Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren."

Welche Songs werden gespielt?

Wer sich nicht überraschen lassen will, kann die Setlist des Konzerts in Köln als Anhaltspunkt nehmen. Diese sah folgendermaßen aus:

Going Backwards It's No Good Barrel of a Gun A Pain That I'm Used To Useless Precious World In My Eyes Cover Me Insight Home In Your Room Where's the Revolution? Everything Counts Stripped Enjoy the Silence Never Let Me Down

Zugaben:

Strangelove Walking In My Shoes A Question of Love Personal Jesus

Wo kann ich nach den Konzerten weiterfeiern?

Depeche Mode-Partys sind in Berlin schon lange eine Institution. Nach dem Konzert am Freitag geht es auf dem DM-Party-Schiff, Hasselwerder Straße 22a, Schöneweide, weiter. Karten sind für jeweils acht Euro erhältlich.

Wo kann ich Depeche Mode in Berlin treffen?

Bei ihrem letzten Konzert in Berlin im Juni 2017 checkte die Band im Waldorf Astoria (Hardenbergstraße 28) ein. Vielleicht tun sie es wieder. An ihrem freien Tag (Donnerstag) kann man die Musiker, die als große Kunst-Fans bekannt sind, eventuell in einer Galerie oder in einem Museum antreffen.

Was muss ich sonst noch wissen?

Wer keine Tickets ergattert hat, kann sich vielleicht mit einer Depeche Mode Berlin-Tour darüber hinwegtrösten. Thilo Schmied und Christian Haase, beide Anbieter von Stadttouren auf den Spuren der Band, zeigen da rund um die Termine Besuchern im Stundentakt Orte, die für Fans von geradezu sensationeller Bedeutung sind. Tickets für die Tour kosten 20 Euro. Weitere Infos gibt es hier.

( BM )