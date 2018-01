Polizei fandet mit Fotos nach mutmaßlichem Dieb

Der Mann soll im August in der Wilmerdorfer Straße in Charlottenburg Handtaschen gestohlen haben.

Ein Mann soll in Charlottenburg Handtaschen gestohlen und einen Ladendetektiv bedroht haben. Jetzt sucht ihn die Polizei mit Fotos.

Berlin. Die Berliner Polizei sucht mit Bildern nach einem mutmaßlichen Dieb. Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstag den 24. August 2017, in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg zunächst einen Diebstahl begangen und anschließend einen Kaufhausdetektiv bedroht zu haben.

Gegen 10:40 Uhr hatte an diesem Tag der Warenhausdetektiv beobachtet, wie der Unbekannte in der Lederwarenabteilung zwei Handtaschen einsteckte. Als der Detektiv den Mann überprüfen wollte, zog dieser plötzlich ein Messer und bedrohte den 47 Jahre alten Ladendetektiv. Der Bedrohte ließ daraufhin vom Tatverdächtigen ab, der Mann ergriff die Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die die abgebildete Person kennen und Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen können, sich zu melden. Auch wer Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, gemacht hat, soll sich an die Beamten wenden, teilt die Polizei mit.

Laut Polizei soll der Gesuchte 45 - 50 Jahre alt und 175 - 180 cm groß sein. Er habe eine normaler Statur und möglicherweise eine osteuropäischer Herkunft.

Hinweise nimmt die Polizei in der Charlottenburger Chaussee 75 unter den Telefonnummern (030)4664–273124 oder (030) 4664-271100 entgegen.

