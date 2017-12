So feiern Sie in Berlin Silvester wie in anderen Ländern

So unterschiedlich die Nationen, so auch die Bräuche zum Jahreswechsel. Hier bekommen Sie in Berlin die nötigen Utensilien.

Charlottenburg: Vive la France mit Austern und Schampus

Berlin. An Silvester lassen es die Franzosen krachen: mit Austern und Champa­gner. Meeresfrüchte und Schampus gibt es vielerorts an der Spree, etwa im Frischeparadies. "Die beliebtesten Austern sind Fines de Claire und Tsarskaya. Letztere sind eine hocharomatische und vollfleischige Sorte", sagt der stellvertretende Marktleiter Benjamin Stenz.

Frischeparadies Morsestr. 2, Bus 101, 245 Helmholtzstr., Mo.–Sbd. 8–20, Sbd. 8–18 Uhr, Tel. 39 08 15 62, www.frischeparadies.de, und Hermann-Blankenstein-Str. 48, Prenzl. Berg

Steglitz: Die Tschechen halbieren Äpfel

Keine halben Sachen, sondern das Halbieren von Äpfeln ist Tradition beim Jahreswechsel der Tschechen. "Ich esse jeden Tag zwei Äpfel", sagt Juliane Lessow. Die kauft die Betreiberin des sonntäglichen Trödelmarktes auf dem Hermann-Ehlers-Platz sonnabends an gleicher Stelle an den Obst- und Gemüseständen des Wochenmarkts.

Wochenmarkt Hermann-Ehlers-Platz am Rathaus Steglitz, Steglitz, U9, S1 Rathaus Steglitz, Di., Sbd. 7–14, Do. 7–18 Uhr

Spandau: Russisches Silvester mit Geschenken

In Russland gibt es erst in der Silvesternacht Geschenke. Zeit also, heute noch etwas für russische Freunde zu besorgen. Oder selbst zu machen: "Glücksbringer aus Fimo-Masse mit Keksförmchen ausstechen und im Ofen aushärten, Spardosen in Schweinchenform aus Porzellan mit Porzellanstiften bemalen und im Ofen einbrennen oder aus Perlen Schmuck basteln", empfiehlt Martin Rüther von Hobbyshop Rüther,

Hobbyshop Rüther Breite Str. 30, U7 Altstadt Spandau, Mo.–Fr. 9.30–19, Sbd. 9.45–16 Uhr, Tel. 33 00 18 74, www.hobbyshop.de

Dahlem: Die bulgarische Tradition als Light-Variante

Berlins 438.000 Straßenbäume sowie die Bäume in Parks, Wäldern und privaten Gärten können aufatmen. Der bulgarische Silvesterbrauch, zum Jahreswechsel Äste zu schlagen, ist hier unbekannt. Als "Light-Version" könnte man es mit gekauften Zweigen versuchen. "Etwa mit Weidenzweigen wie Korkenzieherhasel", nennt Marcus Pluta eine Alternative. Hiesiger Silvesterbrauch, so der Gartencenter-Chef: bepflanzte Blumenschalen verschenken.

Pluta Gartencenter Königin-Luise-Str. 51, Dahlem, U3 Dahlem-Dorf, Mo.–Fr. 9–18.30, Sbd. 9–15, So. 10–13 Uhr (auch am 31.12.), Tel. 832 48 39, www.pluta.de

Charlottenburg: Wie in Italien mit roten Dessous

Rot, findet Maren Wimmer, sei eine wunderschöne, frische Farbe. Kein Wunder, dass sie in ihrem Dessous­geschäft ein großes Sortiment roter BH's, Slips, Bodies und Strumpfbänder anbietet. Die stammen vor allem von französischen und italienischen Marken. Ein Muss für Letztere, wird doch in Italien zum Jahreswechsel rote Wäsche getragen oder zuvor verschenkt.

Nouvelle Dessous Grolmanstr. 58, Charlottenburg, S3, 5, 7, 9 Savignyplatz, Mo.–Fr. 10–19, Sbd. 11–16 Uhr, Tel. 881 47 37, www.nouvelle-dessous.de

Tiergarten: Amerikanische Linsensuppe

"Ich esse gerne Linsen, auch wenn ich in der Fleischabteilung arbeite", erzählt Mitarbeiter Ay, als man ihn nach dem Linsensortiment bei der türkischen Supermarkt-Kette Eurogida fragt, wo grüne, gelbe und rote Linsen in 500 Gramm-, 1 Kilo- oder 5-Kilo-Einheite offe­riert werden. Wie man sie zubereite, wisse er allerdings nicht, setzt er schmunzelnd hinzu. Das wiederum wissen die Amerikaner. In Übersee steht Linsensuppe auf dem Silvester-Speiseplan.

Eurogida Turmstr. 43, Moabit, U9 Turmstraße, Mo.–Sbd. 7–21 Uhr, Tel. 39 87 53 98, eurogida.de

Wilmersdorf: Trauben à la Spanien

Eigentlich hätten die Spanier sich eine andere Frucht aussuchen sollen. Selbst in dem sonnenreichen Land wachsen Weintrauben, die in Spanien zum Jahreswechsel gehören, nicht im Winter. "Es ist keine Saison. Derzeit beziehen wir Trauben von der Südhalbkugel", sagt "nah und gut"-Filialleiter Michael Flatow, "wir haben helle, kernlose rote Trauben aus Brasilien und rote aus Peru im Sortiment."

nah und gut DelikatEssen Discounter Güntzelstr. 40, Wilmersdorf, U9 Güntzelstraße, Mo.–Fr. 8–20, Sbd. 8–16 Uhr, Tel. 863 91 93 10, www.essenwieimrestaurant.de

Köpenick: Deutsche und Briten lieben Feuerwerk

Bis zu 150 Euro gibt jede Familie hierzulande umgerechnet fürs Silvesterfeuerwerk aus, schätzt Bernhardt Thron, der mit seinem Sohn in Köpenick einen Fachgroßhandel für Pyrotechnik und Feuerwerksartikel betreibt. Der ist heute wie ganzjährig mit Sondergenehmigung für jedermann geöffnet. "Der Trend geht zu hochwertigen Neuheiten aus dem Ausland, aus Italien, Tschechien und Österreich." Die Briten lieben das spektakuläre Feuerwerk am London Eye.

Pyro Thron Bahnhofstr. 5, , heute 9–20 Uhr, Tel. 88 70 88 88, pyrothrom.com

Prenzlauer Berg: Spiel mit Karten wie in Griechenland

Als Grieche könnte man mindestens die nächsten 300 Silvesterabende die Tradition des Kartenspielens pflegen ohne ein Spiel zu wiederholen. Denn so viele verschiedene Kartenspiele hat Helmut Seifert im Sortiment. "Bei Kindern ist derzeit das Kartenspiel 'Werwölfe' angesagt. Es wird auch wieder 'Wizard' gespielt. Ein schönes Familienspiel ist 'Ligretto'", so Seifert, der natürlich auch 32-Blatt-Kartenspiele für Skat, Mau-Mau oder Siebzehn und Vier führt.

Ratzekatz Spielzeugland Raumerstr. 7, Tram 12 , Mo.–Sbd. 10–19 Uhr, Tel. 681 95 64, www.ratzekatz.de

