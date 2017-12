Berlin. Wer an den Feiertagen auf den Rotwein zur Weihnachtsgans nicht verzichten möchte, kann sein Auto getrost stehen lassen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und auch die S-Bahn fahren bis zum 26. Dezember Betriebsschluss nach dem Sonnabend- und Feiertagsfahrplan. So fährt die U-Bahn an allen Tagen durchgehend, also ohne eine nächtliche Betriebspause. Ausnahmen bilden die Linien U4 (Nollendorfplatz–Innsbrucker Platz) und U55 (Hauptbahnhof–Brandenburger Tor). Auch bei der S-Bahn wird nachts ohne Pause durchgefahren, am 24. Dezember ab 17 Uhr wegen der dann geringeren Nachfrage auf allen Linien nur noch im 20-Minuten-Takt. Eine Ausnahme bildet da die Ringbahn. Dort sind die Züge auf den Linien S41/S42 weiterhin alle zehn Minuten unterwegs. Dagegen stellt die S26 (Teltow Stadt–Waidmannslust) ab 17 Uhr ihren Betrieb ganz ein.

Auch vom 29. Dezember bis zum 2. Januar, 1.30 Uhr, fährt die S-Bahn ohne nächtliche Betriebspause. Am 31. Dezember gilt bis 21 Uhr der Sonntagsfahrplan. Über den Jahreswechsel besteht ein durchgehender Nachtverkehr im 20-Minuten-Takt, der auf zahlreichen Streckenabschnitten der S1, S2, S3, S5, S7 und S75 auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet wird. Auch auf dem Ring fahren die Züge alle zehn Minuten. Auf der S8 verkehren die Züge zwischen Blankenburg und Birkenwerder jede Stunde.

Die U-Bahn fährt in der Silvesternacht durchgehend (außer U55). Die BVG bietet auf den meisten Linien zusätzliche Fahrten zum regulären Fahrplan an, auch auf 25 Tram- und Buslinien. Wegen der Partymeile am Brandenburger Tor wird die U55 ab 16 Uhr aus Sicherheitsgründen eingestellt, die Busse TXL und 100 in diesem Bereich umgeleitet. Die U3 wird von 24 bis 2 Uhr bis Warschauer Straße verlängert.

