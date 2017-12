Die meisten Berliner haben das Glück, Heiligabend mit ihren Lieben verbringen zu können. Andere müssen arbeiten. Einige Beispiele.

Sie halten Berlin in Fahrt, während die ganze Stadt einen Gang zurückschaltet. Sie jonglieren und verbiegen sich unterm Zirkusdach, erzählen, was in aller Welt geschieht, während wir in der Küche das Festessen zubereiten, sorgen dafür, dass tief unten in den Abwasserkanälen alles im Fluss bleibt, bringen uns zum Tanzen – und anschließend sogar noch nach Hause. Wir stellen acht Berliner vor, die erzählen, wie ihr Heiligabend aussieht, der für sie ein ganz normaler Arbeitstag ist.

Foto: Amin Akhtar

Thorsten Jabs, Moderator

Von 12.05 Uhr an erzählt Thorsten Jabs, Moderator bei Deutschlandfunk Kultur in „Studio 9 kompakt“, was politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich los ist in der Welt. Nach zwei Jahren ohne Dienst an Heiligabend hat sich der 44-Jährige diesmal freiwillig gemeldet. Man erwarte im Sender, dass sich Mitarbeiter auch für weniger gefragte Dienste anbieten. Ab 8.30 Uhr ist Jabs im Sendehaus am Schöneberger Hans-Rosenthal-Platz, bespricht mit seiner Redakteurin, was ins Programm kommt, liest sich ein in aktuelle Themen. Lässt man an solch einem Tag mehr Emotionen, ein wenig Besinnlichkeit in die Sendung fließen? „Innerlich mag ich in der Stimmung sein“, sagt er. „Anderseits sind wir mit so einem Programm in einem Geschäft, in dem es darum geht ,Business as usual‘ zu liefern. Ganz so wie etwa die ,Tagesschau‘“, sagt Jabs. „Es für mich Alltag und der sieht Heiligabend nicht anders aus als jeder andere Tag auch.“

Foto: Amin Akhtar

Lili Paul, Artistin, Roncalli

„Heiligabend? Da verdrehe ich mich und jongliere Teppiche“, sagt die Tochter von Roncalli-Chef Bernhard Paul nüchtern. Genauer: Als vorletzte Attraktion vor der Pause klemmt sie sich in der Manege des Tempodroms die Knie unters Kinn und lässt zugleich Kunststoffquadrate auf ihren Zehenspitzen rotieren. Das ganze Jahr lang tourt sie. Aber am 24. Dezember seien die Menschen anders. „Man merkt an den Gesichtern der Zuschauer, dass sie meinen Auftritt noch konzentrierter verfolgen, dass sie die Vorstellung noch mehr genießen.“ Viele Artisten bekommen an dem Tag Besuch von ihren Familien, die etwa aus Spanien, Italien, der Ukraine anreisen. Und nach der Vorstellung ziehen gut 70 Roncalli-Künstler zum Weihnachtsessen ins Restaurant. „Auf den Schweinebraten freue ich mich schon jetzt“, sagt die 19-Jährige. „Figur und Diät sind mir an dem Abend völlig egal.“

Foto: Amin Akhtar

Ole Petersen, Hotel Adlon

Sein Job als Concierge sei, „das Unmögliche möglich zu machen“, sagt Ole Petersen. Etwa nach Geschäftsschluss Medizin für das Kind eines Gastes zu besorgen oder Plätze für ein Theaterstück zu organisieren, das seit Wochen ausverkauft ist. Am 24. Dezember aber wird Unmögliches noch unmöglicher. „Was Heiligabend nervenaufreibend werden kann: Wenn Gäste aus einem anderen Kulturkreis darum bitten, dass ich ihnen etwas Außergewöhnliches arrangiere – was in Berlin dann nun mal auf nicht mehr als gute Restaurants und Bars beschränkt ist. Jemandem aus Dubai oder New York ist das aber fremd.“ Trotzdem schätzt er den Dienst an diesem Tag. „Es ist nicht so schnelllebig wie sonst, man hat mal Zeit, mit Kollegen zu reden.“ Nach Dienstschluss um 23.30 Uhr eilt er dann heim nach Prenzlauer Berg. Denn tags darauf nimmt Petersen früh die Bahn zu seinen Verwandten in Hamburg.

Foto: Anikka Bauer

Sabrina Arnold, Busfahrerin

„Urgroßvater und Vater waren bei uns schon Busfahrer – ich kenne Weihnachten gar nicht anders, als dass der Papa manchmal nicht da war“, sagt die 27-jährige Sabrina Arnold, die bei der BVG arbeitet. „Wenn er Fahrdienst hatte, feierte man eben am nächsten Tag nach.“ Mit ihrem Lebensgefährten geht das ungewöhnliche Miteinander weiter: „Nur, dass er den soliden Job mit festen Arbeitszeiten hat, und ich bin diejenige mit Schichtdienst.“ In diesem Jahr ist sie ab 15 Uhr eingeteilt, der Vater hat ebenfalls Dienst. „Man muss das positiv sehen: Da macht sich meine Mutter eben mit Freundinnen einen schönen Abend. Die wird froh sein, mal ihre Ruhe zu haben.“ Überhaupt sitzt Spandauerin Arnold, die schon als Kind in Poesiealben schrieb, dass sie einmal Busfahrerin sein wird, in der Weihnachtszeit gern am Steuer. „Die Menschen wünschen einem ‚Frohes Fest‘ und unterwegs in den Straßen ist man ständig von toller Weihnachtsdeko umgeben.“

Foto: Frank Lehmann

Katrin Konrad, Verkäuferin

„Wenn ich nicht bereit wäre, an Feiertagen oder Heiligabend zu arbeiten, wäre ich falsch in meinem Job“, sagt die 43-jährige Hellersdorferin. Supermarkt Ullrich an der Charlottenburger Hardenbergstraße ist einer der wenigen, die an diesem doppelten Ausnahmetag geöffnet sind. „Die Stimmung unter den Kollegen ist da lustig und gelassen“, sagt Konrad, während zum zweiten Mal in 20 Minuten „All I want for Christmas“ erklingt. „Die Kunden allerdings sind in ziemlicher Hektik. Der eine will schnell noch Beifuß für die Weihnachtsgans, und immer wieder mal gibt es Leute, die sich empören, dass wir keine Geschenke mit allem Drum und Dran haben“, sagt Konrad. Ihre eigene Planung bringt die Arbeit nicht durcheinander: Nach Dienstschluss um 14 Uhr geht es mit Mann und Tochter zur Familie nach Mecklenburg-Vorpommern.

Foto: Carsten Koall

Manuela Michaelis, Pfarrerin

„Ich spreche zwei Gottesdienste an diesem Abend“, sagt Manuela Michaelis, Pfarrerin Evangeliumskirchengemeinde Reinickendorf. „Ich mag das Gefühl zu Weihnachten, wenn sich der Himmel ein wenig auftut, ich mag es, das ein wenig zu inszenieren“, sagt die 39-Jährige. Am frühen Nachmittag gehe es noch schnell in eine Pankower Gemeinde, in der ihr Sohn am Krippenspiel teilnimmt. „Diese großen Anlässe und die Gottesdienste: Das sind Gründe, warum ich ins Pfarramt gegangen bin – im Gegensatz zur Verwaltungsarbeit, die es ja auch noch gibt“, sagt Michaelis. Daheim kümmere sich ihr Mann darum, dass es bei ihrer Heimkehr gegen 20 Uhr dort weihnachtlich zugeht. „Es gibt Kartoffelsalat, wir haben ein Baum. Meist den, den kein anderer mehr wollte“, sagt Michaelis mit einem Lachen. „Wenn Heiligabend nicht alles perfekt wirkt und auch die Tischdecke nicht glatt gebügelt ist – na, dann ist es eben so.

Foto: Christian Kielmann

Torsten Motes, Wasserbetriebe

Am 24. Dezember überwacht er in einer Friedrichshainer Kontrollzentrale 300 Abwasseranlagen der Stadt und schickt Techniker hinaus, wenn es Störungsmeldungen gibt. „In 28 Jahren hatte ich 15 bis 20 Mal Heiligabend Dienst“, sagt Torsten Motes, Schichtingenieur bei den Berliner Wasserbetrieben. „In der Anfangszeit war das für die Familie schwer.“ Wenn man Heiligabend nur die Nachtschicht abbekam, ging es noch: „Die startet um 21 Uhr, da kann man an der Bescherung teilnehmen. Aber wer um 14 Uhr beginnt, ist zu Weihnachten nicht dabei. Das ist dann so. Knallhart.“ Inzwischen habe es sich bei ihm daheim „eingeschliffen“, dass er Heiligabend auch mal fehlt, es sei „eine Sache der Gewohnheit geworden“, sagt der 53-jährige Treptower gelassen. Diesmal startet sein Dienst um 21 Uhr. Mit sechs Kollegen wird er die Schicht bestreiten. „Man isst zwischendurch etwas zusammen, Kuchen vielleicht, trinkt Kaffee – das ist an dem Abend dann so üblich.“

Foto: David Heerde

Vido Jelashe, DJ

Wie in jedem Jahr laden das Yaam und die Berliner Bürgervereinigung "Kälte Nothilfe" an Heiligabend auf das Club-Areal am Ostbahnhof. Mit privatem Einsatz und Sponsorengeldern veranstalten sie ihr Weihnachtsfest für mehrere Hundert Obdachlose. Die Musik legt DJ Vido Jelashe aus kapstadt auf. Anders als bei seinen üblichen Engagements verdient Jelashe, DJ und Reggae-Musiker, an diesem Abend nur ein Handgeld. "Aber dafür kann ich sagen, dass ich dabei bin, wenn den Obdachlosen und Flüchtlingen mal eine richtig gute Teit bereitet wird", sagt der 50-jährige Kreuzberger. "Und am Ende bleiben alle da und packen mit an, bis wirklich alles aufgeräumt ist." Der Abend ist auch für ihn eine willkommene Ablenkung. Seine 16-jährigen Zwillinge sind Heiligabend bei der Großmutter in Baden-Baden.