Messe Raw Wine findet 2021 statt

Mehr als 100 Naturwein-Winzer präsentieren sich in diesem Jahr wieder auf der Naturwein-Messe Raw Wine.

Die von Isabelle Legeron kuratierte Messe ist bereits das fünfte Mal in Berlin, ursprünglich war sie in London beheimatet und wird 2022 Station in New York, Los Angeles, Miami, Toronto und Montreal machen.

Präsentiert werden mehr als 500 Naturweine von Winzern, die aktiven Umweelt- und Klimaschutz betreiben und so bei der Herstellung auf die CO2-Bilanz auf ein Minimum reduzieren. Die Weine stammen aus Österreich, Kroatien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Türkei, den USA und sogar den Niederlanden, Finnland und Russland.

Die Raw Wine gilt als die weltweit größte Gemeinschaft von Naturwein-Liebhabern. Isabelle Legeron: „Wein wurde noch nie mit so vielen Pestiziden, Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und technischen Verfahren hergestellt. Das gilt nicht für die Weine bei RAW WINE. Sie sind natürliche, handwerkliche Produkte. Es sind lebendige, ausgewogene Weine mit großer Finesse und Komplexität - köstliche Getränke, die besser für uns und den Planeten sind.“

Raw Wine - die Daten:

Sonntag, 28. November 2021, 10 bis 20 Uhr

Markthalle Neun, Pücklerstraße 34, 10997 Berlin-Kreuzberg

Eintrittspreise (alle Verkostungen sind im Eintrittspreis inbegriffen): 45 Euro (im Online-Vorverkauf); Tageskasse: 55 Euro

Die Messe findet unter 2G-Bedingungen statt.