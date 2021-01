Mondhügel Berlin: natürliche Drinks aus Kreuzberg

Berlin. "Naked Drinking" nennen Benito Opitz und Philipp Schmitz das Konzept ihrer Drinks. Doch keine Sorge, ausziehen muss sich zum Genuss der Spirituosen und Sirups von Mondhügel Kreuzberg niemand. Stattdessen verzichten die beiden Gründer bei ihren Kreationen komplett auf künstliche Zusätze.

Angefangen hat alles mitten in Kreuzberg, in der Markthalle Neun an der Eisenbahnstraße. Die Vision von Opitz und Schmitz war es, Spirituosen und passende Sirups zu kreieren, die lokal und von Hand hergestellt sind. Wodka und Gin (jeweils 39 Euro pro 0,5 Liter), Tonic und Spicy Ginger (jeweils 19 Euro pro 0,5 Liter) werden nun konsequent ohne Zusatzstoffe und mit Zutaten, die entweder Bio, aus nachhaltigem Anbau, fair gehandelt oder alles auf einmal sind, gefertigt. Die Mondhügel-Produktpalette deckt den Barbedarf ab und wird komplett in der Manufaktur in der Markthalle Neun hergestellt.

Kreuzberg Gin: wildgepflückter Wacholder

Der Kreuzberg Gin basiert auf Botanicals wie wildgepflücktem Wacholder, Kubeben-Pfeffer, Zitrone und einem Hauch geröstetem Kaffee, während der Kreuzberg Wodka Himbeere, Cacao und Schinusbeere vereint. Beide Spirituosen können geschmacklich mit den Mondhügel Sirups ergänzt werden, die sich außerdem eignen, um Mineralwasser einen Kick zu verpassen.

Die Sirups bestehen ebenfalls aus naturbelassenen, schonend gewonnenen Inhaltsstoffen. Der Spicy-Ginger-Sirup ist mild-scharf, mit Kokosblütenzucker, Ingwer und Kaffirlimette. Mondhügels Tonic-Mate-Sirup vereint sanften und bitteren Geschmack mit Chinin, Mate und italienischen Zitronen. Beim Kreuzberg Tonic werden gelbe Chinarinde und Bio-Zitronen mit Limette und Zitronengras abgerundet.