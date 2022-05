Mit Dragees zum richtigen Cocktail im „Golvet“

Berlin. Es klingt ein wenig, wie Alice im Wunderland: Das „Golvet“ setzt bei der möglichen Drink-Auswahl für einen Gast ganz auf den persönlichen Geschmack. Dazu bekommt er drei Dragees gereicht – rot, gelb und grün. Jedem ist eine eigene Barkarte zugeordnet, die den jeweiligen Geschmack aufgreift und farblich passend gestaltet ist. Dazu enthält sie Superhelden-Comics rund um die „Golvet“-Welt.

Entwickelt hat das Konzept Bar Manaer Yannik Walter in einiger Zusammenarbeit mit Sternekoch und Küchenchef Jonas Zörner und verspricht „Cuisine Bartending in neuer Dimension“. Je vier Möglichkeiten stehen zur Auswahl: ein Aperitif, zwei Drinks und ein alkoholfreier Cocktails. Auch die Drinks selbst passen sich farblich den Dragees an.

Rot sind der „Tequila Boy“ mit Tequila, Sake und Kirsche, der „Bublle Blaster“ mit Gin, Rhabarber und Pastis, der „Sakura Samurai“ mit Cachaca, Kirschblüte und Sherry, sowie der „Bee Butt“ mit Traube, Hagebutte und Honig zugeordnet. Gelb steht für „Wood Stork“ mit Whiskey, Vanille Joghurt und Orangenblüte, „Golverin“ mit Erdnuss, Banane und Riesling, „Datanon“ mit Calvados, Haselnuss, Sherry und der „Super Martino“ mit Martini Floreale, Aperitiv Dry und Verjus. Und Grün beinhaltet „Green Thunder“ mit Karotten, Gin, Gurke und Minze, „Neptunia“ mit Gin, Lime und Pistazie“, „Beeercules“ mit Berliner Weiße, Waldmeister, Champager sowie „Bacteria“ mit Meerrettich, Apfel und Grüner Tee.

„Meine langjährige Erfahrung als Bartender hat mir gezeigt, dass Gäste von vielen Spirituosen und Geschmacksprofilen bereits sehr voreingenommen sind. Unser neues Konzept setzt hier an und bricht mit den Erlebnissen und Assoziationen. Wir laden Gäste dazu ein, sich bewusst und für einen Moment ausschließlich mit ihrem Geschmackssinn zu beschäftigen und sich zu fragen: ‚Worauf habe ich an diesem Abend Lust?‘ Jedes der drei Dragees, die ein Gast zu Beginn des Abends probiert, eröffnet eine andere Aromen- und Geschmackswelt. Der Gast darf frei und ungelöst entscheiden, in welche er heute eintauchen möchte“, so Yannik Walter, Bar Managerim GOLVET.