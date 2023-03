Berlin hat jetzt auch seinen eigenen Tequila

Hochprozentiges in blauer Flasche: „Luneoir“ heißt eine Mischung aus Tequila, Geisten und Bränden.

Luneoir Tequila ist ein Blend und kommt in einer blauen Flasche.

Tequila steigt in der Beliebtheit vieler Gäste immer mehr an, der Markt ist aber nach Meinung von Experten noch nicht gesättigt. Denn hochwertiger Tequila, der zu 100 Prozent aus der Blauen Agave gewonnen wird, ist für viele Neuland. So haben sich Arndt Henning Heißen, einer von Berlins besten Barmixern, und der Betriebswirt Julius Bucher zusammen getan, um das zu ändern.

Reinen Tequila wollten sie nicht anbieten, sondern eine komplexe Spirituose. Entstanden ist „Luneoir“, eine Mischung aus Tequila, Geisten und Bränden, die Heißen und Buchner von kleinen Manufakturen beziehen; der Tequila selbst stammt aus dem Geburtsort der Spirituose, aus Altos de Jalisco. Mit dabei sind Bergamotte, Vanille, Zitronengras, Yuzu und Mandarine sowie Pfeffer.