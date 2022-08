Das sind die Highlights der Berlin Beer Week

Vom 1. bis 11. September findet die Berlin Beer Week an vielen Orten in der ganzen Stadt statt.

Donnerstag, 1.- bis Sonntag, 4. September Den Start der Berlin Beer Week macht das dreitägige Beer, Bourbon & BBQ Festival auf dem Hof der Kulturbrauerei. An allen Tagen können Besucher 26 Biere frisch vom Tap diverser Brauereien, über zehn amerikanische Bourbons/Rye Whiskeys und ein leckeres US-BBQ entdecken. Zwei Weingüter der amerikanischen Westküste sind auch vor Ort und laden zum Verkosten ein. Los geht es immer um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Sonnabendabend steigt eine große Party mit Brauereien aus Schweden und Spanien und Livemusik. Den Auftakt am Donnerstag macht ein Konzert von ukrainischen Künstlern, die aktuell aufgrund des Krieges in Berlin leben. Über einen sozialen Zapfhahn werden für sie den ganzen Tag Spenden gesammelt. Ein Euro pro Bier gehen direkt an die Künstler.

Sonntag, 4. September Wer sich am Sonntag nach einem Katerfrühstück sehnt, sollte das Brauhaus Neulich in Neukölln besuchen, das mit einem veganen Weißwurst-Frühstück und passenden Bieren in den Tag startet.

Dienstag, 6. September For Nerds only! Wer Lust hat, ganz tief in die Materie von Hopfen & Bierbrauen einzutauchen, ist bei Bräugier in Prenzlauer Berg genau richtig. Der amerikanische Hopfenproduzent Yakima Chiefs kommt für die Beer Week nach Berlin und hat einige spannende Hopfensorten mit im Gepäck. An den Braukesseln von Bräugier führt das Yakima-Team interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Wissenschaft der verschiedenen Hopfensorten und die Kunst des Bierbrauens ein.

Mittwoch, 7. September Die Vagabund-Brauerei im Wedding feiert, wie schon im letzten Jahr, ein großes Beer-Week-Bergfest auf ihrem Brauereigelände. Diverse lokale und internationale Brauereien gibt es dann an den Taps zu entdecken.

Donnerstag, 8. September Die auf Sauerbier spezialisierte Berliner Brauerei Schneeeule lädt zum Beer-Dinner in das Restaurant „Brikz“ in Charlottenburg ein. Küchenchef Arne Anker hat dafür ein Fünf-Gänge-Menü kreiert, das genau auf die Sensorik von fünf Sauerbieren der Brauerei abgestimmt ist.

Freitag, 9. September Die in Spandau beheimatete Brauerei Fürst Wiacek öffnet an diesem Tag ihre Hallen und lädt zum Rundgang ein. Da die Brauerei auf Dosen spezialisiert ist, ist ein Besuch sehr zu empfehlen. Neben den Braukesseln ist vor allen die vollautomatische Abfüllanlage ein echtes Erlebnis.

Sonnabend, 10. September Keine Beer Week ohne Closing-Party. In diesem Jahr ist das Brlo Brwhouse Gastgeber und lädt zu kostenlosen Brauereiführungen sowie Food- & Beer-Pairings ein. Ein DJ sorgt für musikalische Stimmung, diverse Foodstände für das leibliche Wohl.

Sonntag, 11. September Bier trinken und Gutes tun! Die Berliner-Berg-Brauerei in Neukölln lädt am letzten Tag des Festivals mit zehn anderen Brauereien zu „Craft Beer Cares“ ein. Von 15 bis 19 Uhr wird hier gezapft. Alle Erlöse gehen an das Frieda-Beratungszentrum in Friedrichshain, das eine Anlaufstelle für Frauen in schwierigen Lebenssituationen ist.

Das gesamte Programm sowie der Ticket-Verkauf unter www.beerweek.de.