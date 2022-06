Das "The Ritz-Carlton bietet "Champagner al fresco" in einem verborgenen Hochgarten.

Blick in den "Secret Champagne Garden" im "The Ritz-Carlton".

Potsdamer Platz Der geheime Garten des "The Ritz-Carlton"

Große Luxushotels haben immer Geheimnisse. Das muss einfach so sein, das gebietet das Narrativ der Romantik. Ein solches Geheimnis lüftet das "The Ritz-Carlton" am Potsdamer Platz jetzt.

Dort wird während der Sommermonate "Champagner al fresco" angeboten, und zwar in einem verborgen gelegenen Hochgarten in der dritten Etage. Zwischen Hortensien, Schmetterlingsflieder, Blaubeeren und Malven eröffnet das Nobelhotel mit Louis Roederer im dritten Stock den Secret Champagne Garden, der den im Rücken gelegenen Tiergarten überblickt.

Die Gäste finden neben den Champagner-Klassikern auch sommerliche Champagner-Cocktails und weitere Kreationen, um die Abend im Sommer ausklingen zu lassen - malerische Sonnenuntergänge inklusive. Auch wer keinen Alkohol mag, ist willkommen, so bietet das Barr Team Rosmarin-Limonade, hausgemachten Eistee oder einen Cocktail mit Ingwer, Basilikum und Grapefruit.

Gerichte aus dem "Go by Steffen Henssler"

Dazu gibt es Kreationen aus der gefeierten Küche des "Go by Steffen Henssler", wie Austern oder Besonderheiten der asiatischen Küche, darunter Sashimi, Loup de mer Tiradito oder Lachs Tataki Rosmarin Miso.

Der Secret Champagne Garden kann zudem für Feiern, Picknicks oder Empfänge gebucht werden.

Secret Champagne Garden, geöffnet Donnerstag bis Sonntag ab 16 Uhr. Reservierung wird empfohlen. Die Gäste finden sich zur Zeit der Reservierung in der Lobby des The Ritz-Carlton, Berlin ein und wenden sich an den Concierge Desk. Kontakt bei besonderen Anfragen unter Tel. 33777 5450 oder secret.garden.berlin@ritzcarlton.com