Kooperation: Berliner Weisse von Brlo und Karls Erdbeerhof

Was passt so gut zusammen wie Sommer in Berlin und Feierabend im Biergarten? Erdbeeren von Karls Erdbeerhof und die Berliner Weisse von Brlo! Zwei bekannte Marken tun sich dieses Jahr zusammen und präsentieren eine Sonderedition des Bieres Berlin Jam: Eine Berliner Weisse, die mit frischen Erdbeeren von Karls Erdbeerhof gebraut wurde. Karls Erdbeerfelder liegen in Rövershagen in Mecklenburg-Vorpommern und werden in nachhaltiger Landwirtschaft betrieben. Ab Mai werden die Früchte traditionell geerntet und an den stadtbekannten Verkaufsständen in Berlin angeboten.

Berliner Weisse von Brlo und Karls Erdbeerhof

Brlo x Karls Erdbeerhof: Berlin Jam Erdbeere Berliner Weisse.

Foto: Brlo

Bei der gemeinsamen Berliner Weissen kommen die Erdbeeren direkt beim Brauprozess in den Tank und wurden nicht nachträglich als Sirup ergänzt. So entfalten sie ihr volles Aroma und sie geben dem Bier seine rosarote Farbe. Die süßen Früchte balancieren den sauren Charakter des traditionellen Berliner Bierstils perfekt aus, heraus kommt ein spritziges, erfrischendes Bier mit leichten 3,5 Prozent Alkohol. Die passende Dose passt perfekt zu den ersten Sonnenstrahlen, lauen Abenden auf dem Balkon und einem frischen Korb Erdbeeren. Verkauft wird Berlin Jam ab dem 6. Mai in den Karls Erlebnisdörfern, im Brlo-Online-Shop, in den Brlo-Gastronomien und überall dort, wo es regional gebrautes Bier gibt.

Karls und Brlo: zwei Institutionen, eine Kooperation

Karls betreibt eine Vielzahl erlebnisorientierter Freizeit-, Shopping-, Gastronomie- und Hoteleinrichtungen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im Mittelpunkt stehen fünf Erlebnisdörfer – Freizeitparks auf dem Land, die mit ihren außergewöhnlichen Erlebnisangeboten insbesondere Familien und Kinder ansprechen. Gleichzeitig ist Karls der größte Erdbeeranbauer der Region.

Brlo ist der alt-slawische Ursprung des Namens Berlin und was Ende 2014 als Idee unter zwei Studienfreunden und einem jungen Braumeister begann, ist mittlerweile ein schnell wachsendes Berliner Brauerei- und Gastronomie-Unternehmen. Jedes Jahr braut Brlo viele verschiedene Biersorten und lässt sich dabei von deutschen Klassikern genauso inspirieren wie von ausländischen Bierstilen. 2017 kam das Brlo Brwhouse am Gleisdreieck dazu. Hier finden in 38 gebrauchten Übersee-Containern das Büro, die Brauerei, das Restaurant und der Biergarten Platz und Brlo seine Heimat.