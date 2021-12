"Weinbau" - Neuer Anlaufpunkt für Weinkultur in Schöneberg

Aus dem "To Beef or Not to Beef" macht Giacomo Mannucci das "Weinbau" und will damit seiner zweiten Passion mehr Raum geben.

Blick in das "Weinbau" an der Akazienstraße 3 in Schöneberg.

Das "To Beef or Not to Beef" in der Akazienstraße 3 in Schöneberg stand vor allem für seine Fleischqualität. Besitzer Giacomo Mannucci will jetzt allerdings seiner zweiten Leidenschaft mehr Raum geben und hat das Fleischrestaurant kurzerhand umgewandelt: in das "Weinbau".

Wie der Name sagt, soll es hier vor allem um internationale Weine gehen, die hier ausgeschenkt werden. Im Sinne der "Vini Culture", denn Wein gehöre in Italien zum alltäglichen Leben. „So richtig nach Feiern ist gerade niemandem zumute, aber wir möchten schon in diesem schwierigen Jahr den Gästen einen wohligen Ort bieten“, meint Mannucci, „um im nächsten Jahr gemeinsam voll durchzustarten.“

60 bis 100 Weine gibt es und damit passende Gewächse für jede Gelegenheit. Versprochen werden auch echte Geheimtipps, starke Größen, einfach Weine, die Spaß machen und "wilde Fundstücke, die alle Regeln außer Kraft setzen". Aber auch die Meilensteine des Weinbaus sollen sich finden lassen.

Inhaber Giacomo Mannucci und Küchenchef Vincenzo Buccafusca

Das ehemalige Restaurant wurde k,omplett renoviert und präsentiert die Weine in offenen Regalen. Das "To Beef or Not to Beef" bleibt trotzdem Teil des Konzepts. Den Stammgästen zuliebe widmet Giacomo Mannucci, der im „Weinbau“ die Gastgeberrolle übernimmt, zwei Abende im Monat der Fleisch-Institution. Dario Cecchini liefert dazu seine Rinder und Schweine, und Küchenchef Vincenzo Buccafusca verwandelt sie in kulinarische Genüsse. Ansonsten setzt die Küche mit einer kleinen Karte auf internationale Tapas. „Fusionieren werden wir die verschiedenen Küchen nicht“, betont der 30-jährige Küchenchef. „Jedes Land bietet so viel Abwechslung, dass wir uns den Traditionen sehr gern einzeln widmen.“

„Gerade die Aromenvielfalt aus Israel und Japan passen hervorragend zu unseren Weinen. Den Anfang prägen entsprechend Spezialitäten der beiden Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten“, sagt Inhaber und Gastgeber Giacomo Mannucci. So finden sich etwa zehn Gerichte auf der Karte wie geräuchertes Hähnchen auf Reis, pochiertes Ei und Tare; scharfes Couscous mit Tomatensalat und Cecchini-Tatar aus dem Chianti für 4 bis 20 Euro. „Wir möchten in Berlins Weinszene einen neuen Akzent setzen und sie mit unserem Verständnis von Gastfreundschaft und guten Weinen bereichern“, meint Giacomo Mannucci.

Weinbau bietet 39 Plätze und ist von Donnerstag bis Samstag ab 18:00 Uhr geöffnet. Reservierungen unter weinbau@bonita.berlin.

