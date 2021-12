Brlo und Zeit für Brot kooperieren für nachhaltiges Bier

In der Berliner Brauerei Brlo wird der Ausdruck „flüssiges Brot“ für Bier in Zukunft der Nachhaltigkeit zuliebe konsequent bis zu Ende gedacht. Brot, das in der Bio-Bäckerei Zeit für Brot zum Feierabend noch in den Regalen liegt, findet als Bestandteil eines Biers eine neue Bestimmung. So wird aus Null-Verschwendung das neue ZERO.5. Zero steht in diesem Fall aber noch für ein weiteres Weniger-ist-Mehr-Prinzip: Brlo bringt nach Naked zum zweiten Mal ein alkoholfreies Bier auf den Markt. Die 0,5 Prozent Alkohol, die das Bier noch in sich hat, sorgen für das Geschmackserlebnis, das mit den hohen Standards der Brauerei mithalten kann.

Zero-Waste-Bier von Brlo und Zeit für Brot

Die nachhaltige Idee, durch Brot-Rettung die Lebensmittelverschwendung zu minimieren, wird mit der Nutzung von nachhaltig angebautem Hopfen und Malz fortgeführt. Seit 2021 hilft das Unternehmen Planetly Brlo dabei, den eigenen CO2-Fußabdruck im Rahmen der Produktion zu messen und durch entsprechende Projekte auszugleichen. Das bedeutet, dass mit dem ZERO.5. zwar das erste klimaneutral gebraute Brlo auf den Markt kommt, aber in Zukunft alle Biere mit dem Prädikat „klimaneutral gebraut“ versehen sein werden.

Das erste klimaneutrale Bier von Brlo und Zeit für Brot

Darüber hinaus arbeitet die Brauerei konstant daran, die CO2-Ausstöße aktiv und selbstständig weiter zu reduzieren. „Mit dem Brot ersetzen wir fünf Prozent des Malzanteils im Bier“, sagt Braumeister Michael Lembke. „Damit sparen wir Rohstoff ein und nutzen stattdessen ein bereits vorhandenes Produkt, durch das wir darüber hinaus noch ein einzigartiges Aroma erhalten. Eine geschmackssichere Win-Win-Situation.“ Das Flaschenbier ist online und in allen Berliner Bio-Märkten erhältlich.