Der Null-Prozent-Aperitivo

Anja Schröder ist das beste Beispiel dafür, dass man den Dry January auch im Angesicht der Versuchung erfolgreich absolvieren kann. Jedes Jahr nach den Ausschweifungen der Weihnachtszeit verzichtet die Eigentümerin von „Planet Wein“ an der Charlottenstraße in Mitte einen Monat lang auf Alkohol und arbeitet dabei trotzdem weiter in ihrem Laden. Unterstützung erhält sie von Christian Zimmermann und seinem Laori Juniper No 01. Mit der alkoholfreien Alternative zu Gin in Kombination mit einem Tonic Water habe sie die selbst auferlegte Entbehrung im vergangenen Jahr überhaupt nicht als solche empfunden, sagt Schröder.

Dry January mit dem Morgenpost-Online-Tasting und Planet Wein

Keine Frage also, dass Zimmermann und Laori auch beim dritten Morgenpost-Online-Tasting unter dem Motto „Null Prozent Aperitivo“ mit dabei sind. Laden Sie also Ihre Lieblingsmenschen ein, machen Sie es sich zu Hause mit Ihrer Genuss-Box bequem und lassen sich von Anja Schröder, Christian Zimmermann und Christina Jagla von Dr. Jaglas für eineinhalb Stunden kurzweilig in eine Welt ohne Rausch mitnehmen, die weder eindimensional noch freudlos ist.

Jörg Geiger PriSecco Aecht Kimmel mit hausgemachten Chips aus dem Restaurant „Kochu Karu“.

Los geht es, wie sich das für einen Aperitivo gehört, mit etwas Prickelndem im Glas. Anja Schröder hat dafür den PriSecco Aecht Kimmel von der Manufaktur Jörg Geiger gewählt. Seit 2003 werden in Schlat in Baden-Württemberg alkoholfreie Speisebegleiter aus alten Obstsorten kreiert. Klingt wie Saft, ist dank Gewürzen, Kräutern und Blütensorten aber eine echte Weinalternative mit ebenso viel Tiefe, Komplexität und Geschmacksvielfalt. Der Aecht Kimmel wird eiskalt im Sektglas serviert und schimmert dort hell bronzefarben.

Die Perlage trägt die Bitternoten des Kümmels, Kräuterigkeit von Dill und vegetabile Frische von Gurke an die Nase. Der erste Schluck gleicht einer Mutprobe, wird jedoch umgehend belohnt. Viel zarter als erwartet dominieren Apfel, Stachelbeere und Honig. Die herzhafte Chipsmischung aus dem „Kochu Karu“ an der Eberswalder Straße mit Alge, Anis, Lotuswurzel und Tapioka kommt da gerade recht. Die handgemachten Sorten inklusive einer säuerlich frischen Tofucreme, sind klassische Starter der spanisch-koreanischen Fusionküche in dem Restaurant von Bini Lee und José Miranda Morillo.

Zur umdrehungsfreien Variante gibt es zweierlei Ziegenkäse

So eingestimmt kann es mit den „echten“ Drinks losgehen. Christina Jagla – Geschäftsführerin in dem Traditionsunternehmen, das seit Jahrzehnten nach mittelalterlichen Klosterrezepturen und dem Deutschen Arzneibuch Kräuterbitter und Elixiere produziert – hat ihren Herben Hibiskus beigesteuert. Ein leuchtend roter, alkoholfreier Aperitif mit Nuancen von Rosmarin, Bitterorange, Holunderbeeren und Vanille. Mit Sodawasser, Rosmarin und Zitrone wird er zur umdrehungsfreien Variante eines bittersüßen Pre-Dinner-Cocktails. Dazu gibt es zweierlei Ziegenkäse von Fritz Lloyd Blomeyer, der sich an der Pestalozzistraße auf handgemachte, deutsche Hochwertigkeit spezialisiert hat.

Dr. Jaglas Herber Hibiskus und zweierlei Ziegenkäse von Fritz Lloyd Blomeyer.

Zum Ende dann eine Neuigkeit, die nicht nur Anja Schröder, sondern auch Ihnen durch den kommenden trockenen Januar verhelfen wird – wenn Sie denn wollen. Gerade erst hat Christian Zimmermann mit dem Laori Spice No 02 eine karamellig-sahnige Rum-Alternative auf den Markt gebracht, der sich im Tasting mit Ginger Beer in einen Dark and Stormy verwandelt. Nur eben im Anschluss nicht ganz so stürmisch. Den Kick erledigt dafür die begleitende Rehpfeffersalami von Kate & Kon am Attersee in Österreich, deren Schärfe sich für den Hallo-Wach-Effekt mit dem Ingwer im Glas potenziert.

Laori Spice No 2 und Rehpfeffersalami von Kate & Kon.

Das Online-Event – so funktioniert’s

Ein Genuss-Paket mit einmal Jörg Geiger PriSecco Aecht Kimmel, einmal Dr. Jaglas Herber Hibiskus und einmal Laori Spice No 2 mit drei korrespondierenden Delikatessen ausgewählter Manufakturen gibt es für 99,90 Euro bequem zum Termin nach Hause geliefert (bei Bestellung bis zum 16. Januar 2022) oder zum Abholen bei „Planet Wein“, Mohrenstraße 30 (Eingang Charlottenstraße), 10117 Berlin (bis zum 22. Januar 2022). Bei Selbstabholung erhalten Sie eine zusätzliche kleine Überraschung. Bestellungen unter morgenpost.de/onlinetasting. Der Link für das Online-Event kommt mit dem Genuss-Paket. Das Event kann aber auch jederzeit im Nachgang abgerufen werden. Das Angebot enthält einen zweimonatigen Zugang zu den exklusiven Online-Inhalten von Morgenpost PLUS. Das Live-Tasting findet am 23. Januar 2022 um 18 Uhr statt und dauert circa 1,5 Stunden.

