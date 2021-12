Genuss und Unterhaltung beim Online-Tasting der Morgenpost

Die kulinarische Entdeckungsreise von zu Hause aus.

Berlin. Genuss und Unterhaltung: Das ist das Morgenpost-Online-Tasting. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise – ganz bequem von zu Hause. Unser Genusspaket vereint edle Tropfen mit passenden Köstlichkeiten aus Berliner Manufakturen, jeden Monat unter einem anderen Motto liebevoll neu zusammengestellt.

Begleitet werden Sie von Planet Wein-Inhaberin Anja Schröder und weiteren Gästen, die Sie zu einem gemütlichen digitalen Zusammensein per Online-Stream einladen. Dabei erwarten Sie allerlei Know-how und Hintergründe zu den angebotenen Produkten, deren Produzenten und zur Verkostung in einem ca. 1,5-stündigen Gourmet-Event.

Jeden Monat neu für 99,90 € pro Genusspaket – nach Hause geliefert oder zur Abholung bereitgestellt bei Planet Wein. In jeder Bestellung sind zwei Monate Morgenpost PLUS enthalten.

Das nächste Morgenpost-Online-Tasting findet am 23. Januar 2022 um 18 Uhr statt. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend und ein erlesenes Genusspaket!

Hier können Sie das Morgenpost-Online-Tasting bestellen.

Alle Infos zur Verkostung des dritten Morgenpost-Online-Tastings im Januar finden Sie hier.

Zum Nachlesen: Infos rund um die Verkostung des ersten Morgenpost-Online-Tastings finden Sie hier.

Zum Nachlesen. Infos rund um die Verkostung des zweisten Online-Tastings gibt es hier.

Das Online-Tasting der Berliner Morgenpost können Sie auf YouTube verfolgen.

