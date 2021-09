Erste Sake Week startet in Berlin

Anlässlich des Starts der neuen Sake-Brau-Saison findet in Berlin erstmals die Sake Week statt, um das japanische Nationalgetränk zu würdigen. In insgesamt 43 Restaurants, Bars und Shops an 25 Veranstaltungsorten wird dem traditionellen Reisgetränk gehuldigt. Mit dabei ist unter anderem Steffen Henssler mit seinem "Go"-Konzept im Hotel "Ritz-Carlton". "Mit der festen Basis im The Ritz Carlton am Potsdamer Platz konnten wir uns als Neu-Berliner Unternehmen in der Hauptstadt verankern. Unser Engagement an der Sake Week Berlin bedeutet für uns, am Ideenreichtum der Food-Szene teilzuhaben“, sagt Managing Director Berlin Tristan Mißner.

Zur Sake Week gibt es zwei besondere Boxen, die jeweils eine 180 Milliliter-Flasche Sake beinhalten. Die vegetarische Variante beinhaltet für 39 Euro neben der Sweet Veggie Roll mit Spargel Tempura, Avocado und Gurke auch Spargel Tempura Nigiri, Yamagobo Tempura Nigiri, Shiso Gurken Nigiri, Paprika Tempura Nigiri und Avocado Ceviche. Die Fisch- und Fleisch-Box für 49 Euro enthält Truffle Beef Roll, Crispy Lachs Maki, Flamed Lachs Nigiri, Tuna Teriyaki Nigiri und Avocado Ceviche.

Alle Informationen zu den Boxen, zu passenden Weinen und Sake, den Lieferorten und den Ost-Standort-Terminen sind online zu finden: www.gobysteffenhenssler.com

Mit dabei ist auch das Cocktail Bistro "Bonvivant" an der Goltzstraße 32 in Schöneberg. Barchef Elias Heintz präsentiert besondere Drinks mit Sake, so den "Aperichifu" für 9 Euro, das ist uzu-Sake mit Soda, den Furaito für 19 Euro (drei Sake-Variationen) und Kakuteru für 16 Euro mit Sake, Schochu, Judasohr-Pilz und Salz. Auch Küchenchef Nikodemus Berger freut sich auf die Herausforderung.

Geöffnet ist das Bonvivant Cocktail Bistro mittwochs bis samstags ab 18 Uhr. Reservierungen telefonisch unter +49 (0) 176-61722602 oder per Mail an info@bonvivant.berlin

Alle Events der Sake Week Berlin