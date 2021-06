Auf einen Gin mit Alexander von Humboldt

In der „Humboldt Bar“ in Kreuzberg wird Gin mit den Botanicals von den Reisen des Entdeckers serviert.

Am Flutgraben in Kreuzberg – in direkter Nachbarschaft zur „Oberhafenkantine“ und dem „Festsaal Kreuzberg“ – hat am 25. Juni eine „Sundowner-Bar“ eröffnet, in der sich alles um den Berliner Humboldt Gin und sein alkoholfreies Pendant Humboldt Freigeist dreht. Jeden Freitag und Sonnabend können Gäste hier ab 17 Uhr bei einem Alex Collins, Freigeist Fizz oder Humboldt Gin Tonic den Feierabend zelebrieren.

Gin mit den Botanicals der Reisen von Alexander von Humboldt

Humboldt Gin wurde 2019 zum 250. Jubiläum des großen Naturforschers und Entdeckers Alexander von Humboldt gelauncht. Grundlage seiner außergewöhnlichen Rezeptur sind Botanicals, die Alexander von Humboldt auf seiner großen Südamerikareise entdeckt hat. Viel zu entdecken gibt es auch in der neuen Markenheimat des Humboldt Gin.

Foto: Nadine Kunath

Neben Drinks mit und ohne Alkohol lädt die Location selbst zum Verweilen ein: Die Räumlichkeiten erinnern an ein naturwissenschaftliches Kabinett; Pflanzen hängen von der Decke, hier und da steht ein Globus oder eine historische Apparatur, alte Bücher und Kakteen säumen die Regale. Draußen stehen eine Hollywoodschaukel und Liegestühle zum Entspannen bereit. Für die Zukunft sind regelmäßige Events in der Location geplant.

Humboldt-Gin in der Tradition von Berliner Spirituosenkunst

Die Marke Humboldt und somit auch der Humboldt Gin gehört seit April 2020 zur traditionellen Berliner BärenSiegel GmbH, die ihren Sitz am Flutgraben in Kreuzberg hat. 1950 begann unter den Namen „VEB Bärensiegel“ die Geschichte der Berliner BärenSiegel und die Produktion einer Vielzahl hochwertiger Spirituosen. Qualität, Kreativität und Handwerk waren die Eckpfeiler der Philosophie und sind es mit den neuen Eigentümern noch heute.

„Humboldt Bar“ Am Flutgraben 2, 12435 Berlin. Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 21 Uhr, Sonnabend von 17 bis 22 Uhr.