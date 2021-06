Mit der „Drink in the Park“-Box ins Grüne: Nico Zillmann aus der „Lost my Voice“-Bar packt das perfekte Picknick für den Sommer in Berlins Parks.

Die „Drink in the Park“-Box aus dem „The Circus Hotel“.

Picknick-Drinks Mit der „Drink in the Park“-Box ins Grüne

Seit dem 11. Juni ist das „The Circus Hotel“ am Rosenthaler Platz zurück und damit auch die „Lost my Voice“-Bar. Barchef Nico Zillmann empfängt seine Gäste in Zukunft nicht nur im stylishen Innenbereich, sondern auch im begrünten Innenhof, wo es als zusätzliches Highlight eine illuminierte 3D-Skulptur des international tätigen Street-Artists Cedric Le Borgne entdecken gibt.

Picknick-Boxen aus der „Lost my Voice“-Bar im „The Circus Hotel“

Mit der „Drink in the Park“-Box bringt das „The Circus Hotel“ die Gäste pünktlich zum Sommer ins Grün der umliegenden Parks. Die schönsten Picknick-Orte hat Nico Zillmann in einer kleinen Best-of-Liste zusammengestellt. Der Inhalt der Box hält alles für ein perfektes Happy-Hour-Picknick bereit: zwei Cocktails der „Lost My Voice“-Bar, zwei Hauptstadt-Helle der Weddinger Vagabund Brauerei, ein paar Snacks und praktische Extras wie Picknickdecke, Eiskühler und Gläser. Gäste, die drei Nächte im Haus übernachten, bekommen die Box im Wert von 25 Euro geschenkt.

Barchef Nico Zillmann begrüßt seine Gäste auch vor Ort in der „Lost my Voice“-Bar im „The Circus Hotel“.

Foto: The Circus Sebastian Gotthardt

„Mit diesem etwas anderen Eröffnungsangebot möchten wir unseren Gästen die Freiheit schenken, fernab von pandemischen Einschränkungen die Hauptstadt zu genießen“, sagt Hoteldirektorin Katrin Schönig, „und unsere Berliner Parkkultur ist in jedem Fall sehenswert.“

„The Circus Apartments“ werden derzeit noch renoviert

Während im „The Circus Hotel“ die aufwendigen Sanierungsarbeiten des letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen sind, wird im nahe gelegenen „The Circus Apartments“ noch renoviert. Die ersten vier Apartments überzeugen schon mit edlen Holzböden, neuen Möbeln, moderner Technik und vielen anderen Details und auch die Lobby erstrahlt bereits grundsaniert. Bis spätestens September werden alle Apartments dem neuen, hohen Standard entsprechen.