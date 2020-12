Start-up bietet "natürliche" Cocktails für zu Hause

Finepour wurde im Frühjahr gegründet und bietet bislang fünf Cocktails in Flaschen für zu Hause an.

Viele Cocktailbars setzen im Lockdown auf Außer-Haus-Verkauf oder Lieferservice. Ein weiterer Anbieter geht jetzt in Berlin an den Start. Finepour will "natürliche" Cocktails produzieren und verspricht außergewöhnliche Rezepturen und hochwertige Zutaten.

Dabei werde ein besonderer Fokus auf die Qualität der Spirituosen gelegt, die alle aus lokalen und regionalen Manufakturen kommen. Produziert werden die Cocktails in Berlin. Eine Besonderheit: Während viele Bars in Berlin entweder nur abholen lassen oder in einem engen Umfeld ausliefern, werden die Cocktails von Finepour deutschlandweit geliefert.

Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine Rolle. Gründer Martin Fort verspricht kein Eis, kein Plastik, keine verderblichen Waren, wenig Verpackungsmüll und keine synthetischen Zutaten.

Die Cocktails werden in Glasflaschen abgefüllt und müssen nur gekühlt werden. Bislang gibt es einen Amaro Spritz, einen Basil Gimlet, einen Cold Brew Cocktail, einen Elderflower Martini und einen Rhubarb Negroni. Die 350 Milliliter-Flasche kostet zwischen 18 und 28 Euro. Eine Geschenkbox mit vier Cocktails à 100 Milliliter kostet 38 Euro.