Morgenpost-Tasting Spezial Ein Blick in die Zukunft in Mitte

Noch sind die Fenster verhangen, ragen Kabel aus der Wand und fehlen Tische und Sitzgelegenheiten. An der Auguststraße 2 in Mitte befindet sich eine von Berlins zahlreichen Baustellen. In einer hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft nach dem Lockdown soll hier die Bar „Amélie“ eröffnen. Immerhin, der Tresen steht schon, dahinter ein bekanntes Gesicht. Mit seinem Lieferservice The Bottled Bar bestritt Arthur Wiebe im November das Morgenpost-Tasting Spezial für zu Hause. Im Dezember geht er jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Exklusiv für Morgenpost-Leser gewährt er in fünf Drinks einen Ausblick auf die erste Karte seines neuen Projekts. Dimmen Sie das Licht, legen Sie schummerige Musik auf und entstauben Sie den Fummel: Hier kommen die Zutaten für das ultimative Lieblingsbargefühl in den eigenen vier Wänden.