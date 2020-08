Anja Schröder gibt Wein ein Gesicht

Anja Schröder betreibt seit 15 Jahren den Weinladen „Planet Wein“ am Gendarmenmarkt. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Anja Schröder gehört zu den renommiertesten Weinhändlern Berlins. Am Wochenende feiert „Planet Wein“ 15. Geburtstag.

„Am Anfang sind die Kunden hier rein gekommen und haben nach dem Chef gefragt“, sagt Anja Schröder. Heute kann sie darüber lachen. Heute passiert das auch nicht mehr. Dieses Wochenende feiert die 44-Jährige mit ihrem „Planet Wein“ an der Mohrenstraße 30 am Gendarmenmarkt 15. Geburtstag. Schröder ist in Berlin als einzige Frau Eigentümerin eines Weinladens der Spitzenkategorie. Sterneköche wie Tim Raue empfehlen sie, ARD, ZDF und die umliegenden Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfer lassen sich von ihr mit Präsenten für Geschäftspartner ausstatten; und wenn die Bundeskanzlerin oder ihre Minister auf Reisen gehen, werden sie mit Gastgeschenken von „Planet Wein“ bestückt.