Der Traum von der eigenen Dorfbrauerei

Wer Sarah Raimann und Joe Petraschek begegnet, staunt über den Optimismus der beiden Jung-Unternehmer. Die 43-Jährige und ihr 34 Jahre alter Partner stehen inmitten einer Baustelle. Einst war das hier die Dorfbäckerei im uckermärkischen Stegelitz. „Da rechts kommt die Kühlzelle hin, daneben das 250-Liter-Sudwerk, gegenüber die Gärtanks. 500 Liter Bier pro Tag können wir dann brauen, wenn alles fertig ist“, sagt Raimann und zeigt auf nackte Wände, die bald die Dorfbrauerei „Die braut“ umgeben sollen.

„Wir haben viel Platz und jede Menge Vorstellungskraft“, meinen die beiden Jung-Brauer, die „im Kleinen der eigenen Küche“ fünf Jahre lang mit einer Minibrauanlage experimentiert haben, um ein möglichst süffiges Gebräu zu entwickeln. Sie haben Nachbarn und Freunde probieren lassen, waren auf Dorffesten und Regionalmärkten in der Gegend unterwegs. „Der als eher zurückhaltend beschriebene Uckermärker ist durchaus mal bereit, etwas Neues zu probieren„, so ihre Erfahrungen. Egal wer gekostet hat, der Stegelitzer Gerstensaft hebt offenbar die Laune. Zumindest will Petraschek das beobachtet haben. Dabei sei nicht mehr Alkohol drin als in anderen Bieren.

Im Süden Deutschlands milde Biere, im Norden herbes Pils

Das Grundstück "Die braut" Dorfbrauerei Stegelitz GmbH von Sarah Raimann und Joe Petraschek.

Foto: Patrick Pleul / ZB

Einen Unterschied der Geschmäcker haben die Wahl-Stegelitzer aber bereits ausgemacht: „Wer aus dem Süden Deutschlands stammt, mag eher milde Biere, die nicht bitter schmecken. Die Norddeutschen stehen auf herbes Pils“, fasst Raimann zusammen.

Mit Bier kennt sie sich aus. 20 Jahre lang hat die gebürtige Kölnerin als Eventmanagerin in Berlin gearbeitet, dabei im Nachtleben der Hauptstadt auch viel Bier verkauft, wie sie erzählt. 2014 dann die Umorientierung: Raimann studierte Ökolandbau an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde (Barnim). „Damals entstand bei mir der Wunsch nach einem eigenen Betrieb“, erinnert sich die zweifache Mutter. Klassische Landwirtschaft sollte es nicht werden, dafür aber „etwas Verarbeitendes inklusive Direktvermarktung“.

In Brandenburg gibt es knapp 30 kleine Brauereien

Gemeinsam mit ihren Eltern kaufte sie den Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Vierseitenhof in Stegelitz. Vor fünf Jahren stieg Joe Petraschek mit ein, der an der Hochschule Forstwirtschaft studiert und schließlich die frühere Eberswalde Studentenkneipe „Haltestelle“ als Betreiber übernahm. Auch der gebürtige Sachse hatte dabei natürlich mit Bier zu tun und so reifte bei den beiden Absolventen die Idee einer Dorfbrauerei. Vor anderthalb Jahren starteten sie eine Crowdfunding-Kampagne, bei der rund 18 000 Euro zusammen kamen. Insgesamt investieren die Existenzgründer mehr als 100.000 Euro.

Über einen bereits laufenden Antrag finanziert das Brandenburger Förderprogramm für ländliche Entwicklung knapp die Hälfte. Die Regionalwert AG Berlin-Brandenburg steuert weitere 35.000 Euro als stille Beteiligung bei. Die Organisation investiert mithilfe von Bürgeraktien in regionale Betriebe der Lebensmittelbranche. „Auf diese Weise fördern wir den Anbau ökologischer und fairer Lebensmittel vom Acker bis zum Teller“, erklärt Vorstand Jochen Fritz. Bürgeraktien habe die 2018 gegründete AG schon für 500 Euro bis zu 170 000 Euro verkauft. „Die braut“ sei im Sommer vergangenen Jahres die erste von bisher fünf Beteiligungen gewesen. Nach Angaben von Bernd Norkeweit, Sprecher des Vereins zur Förderung der Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien gibt es knapp 30 kleine Brauereien im Land.

Bislang gibt es drei Biersorten

Inzwischen gibt es schon drei Sorten Bier in Stegelitz: „Mörk‘sch“ nennt sich ein obergäriges naturtrübes Helles. Hinter „Mandy Ale“ verbirgt sich ein fruchtiges kaltgehopftes Helles. Und für als Pilsliebhaber gibt es das herbe untergärige Bier mit dem provokanten Namen „IndyFresse“. Noch werden die Bierkreationen in einer Berliner Lohnbrauerei hergestellt. „Wir mussten sehr lange um die Baugenehmigung kämpfen“, deutet Reimann an. Ab Herbst soll dann aber in der umgebauten Dorfbäckerei gebraut werden. Einen Hofverkauf mit Ausschank soll es geben. Wer will, kann sich sein Bier selbst zapfen.

„Jeder der mit neuen Ideen ins Dorf kommt, ist willkommen. Da wir direkt am Radweg Berlin – Usedom liegen, wird der Hofverkauf auch Besucher finden“, glaubt Steffi Jamorske, Vorsitzende des Dorf-Fördervereins. Raimann und Petscharek seien nicht die einzigen Zuzügler in den 300-Seelen-Ort. Sie hätten sich aber von Beginn an bei Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen eingebracht, seien inzwischen auch Mitglieder des Vereins, sagt sie.

In Flaschen abgefüllt, reift das Stegelitzer Bier zumindest schon in der Kühlzelle der künftigen Dorfbrauerei. Dafür sorgt die enthaltene Hefe. Industriebiere werden pasteurisiert und damit länger haltbar gemacht. „Handgemachtes Bier ist ein Frischeprodukt, muss gekühlt werden und sollte nicht alt werden “, sagt Reimann. Getrunken werde Bier immer aus Gläsern, nicht direkt aus der Flasche, erklärt sie weiter. „Nur so entfalten sich Aroma, Geruch und Schaum richtig.“