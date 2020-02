Im März lädt die Bar im Hotel „AMO by Amano“ an der Friedrichstraße zum Morgenpost-Tasting. Das wird serviert.

Die Zeiten der Prohibition sind mit dem Beginn der 20er-Jahre dieses Jahrtausends glücklicherweise nicht zurückgekehrt. Trotzdem verströmt die Bar des Hotels „AMO“ an der Friedrichstraße einen Hauch von Speakeasy. Jene versteckten Orte, an denen trotz des Verbots Hochprozentiges ausgeschenkt wurde. Denn der Weg an den Tresen von Barmanager Jonas Stein führt die Treppen hinab ins Untergeschoss des modernen Boutique Hotels.