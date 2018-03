Eine Cuvée ist ein Wein wie kein anderer

Wenn André Macionga von Wein spricht, dann spricht er von Farben, von Bildern, von Charakteren – und von Qualität. Der Chef-Sommelier von Tim Raue im gleichnamigen Zwei-Sterne-Restaurant in Kreuzberg, Gastgeber des Jahres 2017 im Gault-Millau, ist nicht nur ein hervorragender Weinkenner, er kreiert auch Weine. In Zusammenarbeit mit vier Weingütern erschafft er Cuvées, verschneidet also den Inhalt verschiedener Weintanks und -fässer und erschafft daraus neue Weine. "Eine Cuvée, das ist nichts Minderwertiges", sagt der 34-Jährige. "Die tollsten Weine der Welt, die ganzen Bordeaux, das sind alles Cuvées. Das hat nichts mit Qualität zu tun."

Angefangen hat alles im Jahr 2011, als der Winzer Horst Sauer im Restaurant essen war und die Weinbegleitung dazu trank. "Die fand er sehr speziell", erinnert sich Macionga, "und eine Woche später fragte er mich, ob ich Lust hätte, ihn zu besuchen. Er habe da ein paar spezielle Weine im Keller, ob ich mir vorstellen könne, daraus einen Wein zu kreieren, der zu unserer Küche passt." Daraus entstand der Wein ,Es ist, wie es ist', der erste von inzwischen fünf verschiedenen Cuvées, die zusammen mit den Weingütern Horst Sauer, der Klostermühle Odernheim, Neverland und Markus Schneider entstanden sind. Seit 2017 gibt es nun "André Macionga Cuvée", und jeder kann die Flaschen mit Namen "Unartig", "Komplex 19", "Nymphe vom Montfort", "Kama Nima" oder eben "Es ist, wie es ist" kaufen. "Ich kenne niemanden in Deutschland, der das in dieser Form macht", sagt er.

Alle Weine sind komplex, haben ganz unterschiedliche Charaktere und sollen doch die Linie von André Macionga widerspiegeln. Der Berliner ist Autodidakt, er hat sich alles selbst beigebracht. Oder, wie er es ausdrückt: Er habe sich "da reingetrunken". Am Anfang hatte er keine Ahnung von Wein. "Ich wusste, es gibt Weiß- und Rotwein, und das war's." Wenn Leute für einen Wein geschwärmt hätten, dann habe er sich eine Flasche davon besorgt, sich an seinem freien Tag zu Hause hingesetzt, sie aufgemacht und so lange davon getrunken, bis er verstanden habe, was sie ihm erzählt habe. Allerdings: "Das war leider so, dass ich das manchmal nicht verstanden habe."

Aufgegeben hat er nicht, die "pure Leidenschaft zum Genuss" hielt ihn dabei. Die er übrigens mit seiner Frau teilt, die ebenfalls im Restaurant arbeitete und eine klassische Ausbildung als Sommelière hat. "Wenn wir zu Hause sind und kochen, machen wir immer mehr als eine Flasche auf", sagt Macionga schmunzelnd. "Dann ziehen wir halt mal zehn Flaschen auf." Einfach, um die verschiedenen Charaktere zu erkunden. "Die trinken wir natürlich nicht aus, sondern wir trinken die dann auch mal über zwei Wochen." Oder der zweifache Vater bringt sie den Kollegen mit, damit sie den auch probieren können.

Beim Cuvéetieren geht er ähnlich vor wie ein Parfümeur. Beim Winzer probiert er alle Fässer, die in Frage kommen, oftmals 20 bis 25 verschiedene, blind. Dann wird es systematisch. Er schiebt die Gläser nach oben, die dabei sind, die nach unten, die nicht passen und behält die Zweifelsfälle in der Mitte. Dabei hilft ihm, dass er die Aromen von Weinen als Farben wahrnimmt. "Wenn ich die Weine probiere", sagt er, "habe ich ein Farbmuster vor mir." Und das Fass, das am hellsten in diese Richtung scheine, das sei die Basis für die Cuvée. "Dem werden andere Fässer, andere Charaktere hinzugefügt, bis ein Bild entsteht, das in erster Linie eine intensive Komplexität hat, und das auch als Speisenbegleiter gut funktioniert." Denn diese 3-D-Aromatik sei ihm sehr wichtig. Heißt, der Wein und das Gericht müssen für sich gut schmecken und zusammen ein völlig neues, einzigartiges Bild ergeben. "Qualität steht an allererster Stelle." Keine Ausnahmen.

Diese Qualität hat ihren Preis: 44, 58 und 158 Euro, je nach Sorte, kostet eine Flasche. Für Macionga macht das Sinn. Er beklagt, dass Menschen immer noch nicht bereit seien, bei Weinen Geld für Qualität zu zahlen. Bei Lebensmitteln wäre das inzwischen anders. Natürlich gebe es auch im unteren Preissegment gute Weine, aber wenn die Flasche wirklich Spaß machen solle, müsse man schon mindestens 15 Euro ausgeben. Bei ihm kommen nur die Top-Fässer aus den Top-Lagen in die Cuvée, er weiß, was er den Kunden bei dem Preis schuldig ist. Hinzu komme der Aufwand, den schon die Winzer betrieben. Die Etiketten sind Kunstwerke, jede Flasche handsigniert und nummeriert. Die Kollektionen sind klein, beim ,Kama Nima' gerade einmal 500 Flaschen. Zurzeit gibt es die nur über seine Website. Und wer seine Weine probiert, der versteht, dass Weine Geschichten erzählen können, der versteht auch, warum man Wein zuhören kann, bis man ihn versteht – wenn man ihn denn versteht.

andremaciongacuvee.com